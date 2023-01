Biathlon: 3 ori e 1 argento per il Piemonte nelle Staffette dei Campionati Italiani

Nuova giornata di gare in quel di Brusson, Aosta, presso il centro Trois Villages, dove si sono assegnati i titoli tricolori delle staffette giovanili, valevole anche per il circuito Coppa Italia Fiocchi. La pista, nonostante le temperature di poco superiori allo 0, è rimasta in perfette condizioni fino alla fine.

Vittoria tra le aspiranti per il Comitato Alpi Occidentali: la squadra formata da Matilde Giordano, Alice Gastaldi e Fabiola Miraglio Mellano è salita sul gradino più alto del podio vincendo il titolo italiano in 48’28”. In seconda posizione, staccati di 1’30”, Alto Adige A con

Patrizia La Marchina, Eva Weiss e Eva Hutter con quest’ultima protagonista per la medaglia d’argento.

Finale trilling per il bronzo: Anna Giraudo (AOC B) e Thea Wanker (AA B), in lotta per la terza posizione, si sono incrociate sul rettilineo finale cadendo e lasciando all’Asiva (Michelle Saracco, Chiara Barailler e Nayeli Mariotti Cavagnet) la porta aperta per il podio con un ritardo di 1’52”.

Tanto amaro in bocca per Alto Adige e Alpi Occidentali che hanno chiuso rispettivamente in 4ª e 5ª posizione. Al maschile, altro assolo da parte dell’Alto Adige che con i favori del pronostico vince agevolmente l’oro con Julian Huber, Andreas Braunhofer e Hannes Bacher davanti all’Asiva di Michel Deval, Lorenzo Bonino e Manuel Contoz con un ritardo di 56”. Completa il podio Alto Adige B con poco meno di un minuto e mezzo di ritardo, con il terzetto composto da Jonas Tscholl, Jan Steinkasserer e Gabriel Haller. Ai piedi del podio, la squadra AOC A formata da Nicolò Aime, Tommaso Peano e Filippo Massimino che hanno riportato un ritardo di 1’54 dalla testa.

Tra i Giovani, al femminile, paga la mossa di schierare la piemontese Carlotta Gautero in ultima frazione: la giovane aggregata alle Fiamme Oro porta alla vittoria l’AOC con Francesca Brocchiero e Matilde Brocchiero, davanti all’Asiva di Giorgia Saracco, Nadege Gontel ed Alice Pachiodi, staccate di 18”. Altro podio per l’Alto Adige con Sophia Zardini, Nora Obojes e Leni Auchentaller con un distacco di oltre 2 minuti. Il Piemonte si ripete con i maschi: Michele Carollo, Paolo Barale e Nicola Giordano bissano il successo di un anno fa

ottenuto tra gli Aspiranti.

Il trio piemontese vince con facilità sul Friuli di Cesare Lozza, Marco Dapozzo e Alex Perissutti (+1’47”). Bronzo per l’Asiva di Gabriel Curtaz, Andrea Cecchellero e Simone Betemps, a poco più di due minuti. Alto Adige sugli scudi negli Juniores con la doppietta firmata, dalle donne, da Denise Planker, Birgit Schoelzhorn e Gaia Brunello, che hanno facilmente la meglio sull’Esercito (Astrid Plosch, la piemontese Gaia Brunetto ed Ilaria

Scattolo) e il Trentino di Fabiana Carpella, Alessia Forlin e Anael Mezzacasa.

Tra gli uomini, Giovanni Riccadonna, Felix Ratschiller e Christoph Pircher vincono, in rimonta, sull’AOC di Thomas Daziano, Stefano Canavese e Riccardo Fenoglio. Appena più staccati l’Asiva di Thierry Bianquin, Julien Petitjacques e Stefan Navillod. Tra i senior due le staffette al via: ha la meglio quella dell’Esercito formata da Paolo Rodigari, Nicolò Giraudo e Michael Durand sulla mista di Iacopo Leonesio, Michele Molinari e Alessandro

Gianera.

