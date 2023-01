L’opinione di Massimo Andreoni

«L’Italia non deve allarmarsi a meno che non si sviluppino nuove varianti, che per ora non ci sono. Mantenere alto il livello di copertura vaccinale»

IL FATTO

Dopo la rinuncia alla politica covid zero, in cina c’è stato un aumento considerevole di contagi. Quale sarà l’impatto sul nostro paese? Dobbiamo preoccuparci?

Riassumendo: la minaccia Covid è di nuovo incombente? Perché le voci in arrivo dalla Cina – per quanto l’esperienza insegna che debbano essere sempre prese con la massima cautela – sembrano segnalare nuovi pericoli ora che stiamo per affrontare i mesi più a rischio per la diffusione dei virus.

Per fortuna, in mezzo a qualche allarme, si è levata una voce più cauta. Quella di Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Ne ha parlato su Fanpage.it per spiegare: «L’ondata di Covid in Cina non deve preoccupare l’Italia a meno che non si sviluppino nuove varianti, che al momento non ci sono. Per questo si deve mantenere alto il livello di copertura vaccinale. L’importante è non commettere gli errori del passato, investendo sulla prevenzione». Converrà quindi tenere gli occhi aperti, ma non è (ancora) il caso di allarmarsi.

In Cina, si racconta, si è registrato un aumento esponenziale di contagi Covid in conseguenza all’abbandono della strategia Zero Covid. Per questo gli studiosi si sono domandati quale potrebbe essere l’impatto anche in Italia, paventando in qualche caso scenari preoccupanti. Di qui la richiesta di sottoporre obbligatoriamente al tampone i passeggeri degli scali italiani provenienti proprio dalla Cina. Ma i primi esiti sono stati confortanti. «Tutto dipende – ha detto Andreoni – dalle varianti che si svilupperanno in Cina e arriveranno in Europa e quindi in Italia. Per adesso quelle che stanno circolando e che abbiamo isolato nei passeggeri arrivati dalla Cina hanno tutte già circolato precedentemente nel nostro Paese, e questo è un fatto tranquillizzante».

Il problema, come al solito, riguarda la difficoltà di ricevere dati affidabili proprio dalla Cina. In ogni caso, prosegue Andreoni, «possiamo dire che per quelle che sono le informazioni che abbiamo al momento, le varianti che circolano, essendo già circolate anche da noi, in qualche modo sono protette dalle vaccinazioni che abbiamo fatto. Ma in Cina si parla di centinaia di migliaia se non di milioni di casi al giorno e questo potrebbe evidentemente far variare lo scenario, potrebbero circolare varianti nuove non protette dall’immunità vaccinale». Un problema in più da considerare, anche se non nell’immediato.

C’è però una novità e riguarda Gryphon. «È un sottolignaggio di Omicron – spiega ancora l’esperto – che ha già circolato anche in Italia e non è mai diventata dominante, quindi in qualche modo è una variante che ha una capacità di diffusione importante come tutte le varianti di Omicron ma non tale da diventare l’unica. Corrisponde tuttavia alle varianti Omicron aggressive. Anche se diventasse dominante, non dovremmo aspettarci un quadro sostanzialmente diverso da quello che stiamo registrando in questo momento».