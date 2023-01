Un pomeriggio di orientamento scolastico nell’affascinante mondo della logistica quello vissuto martedì 10 gennaio da una quindicina di studenti della scuola secondaria di primo grado di Cuneo e dintorni. Accompagnati dai rispettivi genitori, i ragazzi hanno fatto visita alla Nord Ovest spa di Madonna dell’Olmo, una delle maggiori aziende nel campo delle spedizioni e della logistica internazionale, in grado di assicurare un vero global service. L’incontro è stato organizzato dall’Itis “Mario Delpozzo” di Cuneo, che ha tra i propri indirizzi quello di logistica-pianificazione, presente in pochi istituti a livello nazionale. L’amministratore delegato della Nord Ovest, Valentina Mellano e la legal counsel di Nord Ovest, Simona Mellano, hanno illustrato ai ragazzi cosa significa lavorare per un’azienda operante nella logistica, accompagnandoli poi in un tour all’interno dei magazzini di deposito conto terzi delle merci. A settembre, quando inizierà l’anno scolastico 2023/24, presso l’Itis Delpozzo partirà il quarto anno del corso in Logistica. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 gennaio.

“Il mondo della logistica ha bisogno di linfa vitale e nuove figure che si impegnino soprattutto in attività di problem solving – affermano Valentina e Simona Mellano -. È un mondo con tantissimi sviluppi dal punto di vista lavorativo. Cerchiamo ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco, capaci di attuare problem solving con delle conoscenze di base che sono la lingua e l’informatica. C’è bisogno della gavetta: chi viene qui impara a formarsi. Apprezziamo questi incontri perché crediamo che le aziende debbano dire alle scuole di cosa hanno bisogno. Le scuole devono essere pronte a formare le nuove figure professionali che servono al mondo del lavoro. Finchè la scuola si ferma ad un livello troppo teorico, avremo sempre un surplus di nozioni con conseguente scarsa capacità di analizzare, di dialogare, di lavorare in gruppo e di confrontarsi con il mondo delle imprese”.

Il diploma conseguito all’Itis Delpozzo al termine dei cinque anni (biennio e triennio di specializzazione) è quello di perito diplomato in trasporti e logistica. Con tale qualifica è possibile lavorare in tutte le tipologie di imprese, con l’obiettivo di pianificare e organizzare i servizi; ammodernare i processi produttivi, dallo stoccaggio della merce nei magazzini alle spedizioni; garantire la sicurezza dei mezzi e dei trasporti; pianificare le spedizioni, applicando le normative nazionali, comunitarie ed internazionali; ottimizzare i processi logistici in un’ottica di risparmio energetico e salvaguardia ambientale.

“La continua e proficua collaborazione tra la nostra scuola e l’azienda permette di modulare il curriculum formativo alle reali esigenze del mondo del lavoro, motivo per cui nel nostro istituto è nato l’indirizzo logistica-pianificazione che approfondisce lo studio delle lingue (inglese e spagnolo) e degli strumenti informatici e tecnologici – dicono Nicola Nero, professore di informatica applicata alla logistica e Maria Vittoria Musizzano, professoressa di diritto, referente dell’indirizzo logistica e trasporti per l’Itis Delpozzo -. Per noi è importante far capire l’importanza che ha questo indirizzo in provincia di Cuneo, un settore strategico per l’industria e l’economia del nostro territorio, in grado di aprire nuove prospettive nell’orizzonte degli studi e del futuro lavorativo dei giovani. All’interno del tessuto industriale della Granda, costituito da grandi aziende manifatturiere, il ruolo della logistica è pienamente integrato nel processo produttivo e ricopre un’importanza fondamentale per l’ottimizzazione del lavoro”.