Vivere la montagna in ragionevole sicurezza durante l’inverno, consapevoli dei rischi e delle opportunità che questo ambiente offre: sono gli obiettivi dell’iniziativa “Sicuri con la Neve”, la tradizionale giornata organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in collaborazione con il Club Alpino Italiano per diffondere la sicurezza e la prevenzione del rischio nell’ambiente montano durante la stagione invernale.

Quest’anno gli appuntamenti e gli incontri con il pubblico si terranno in presenza, in tutt’Italia, domenica 15 gennaio. In gran parte delle regioni l’organizzazione ha promosso, insieme alle strutture territoriali del Soccorso Alpino e Speleologico e del CAI, una serie di iniziative e incontri in ambiente dedicati a specifici ambiti della sicurezza. Dall’utilizzo del dispositivo Artva, sonda e pala, veri “salvavita” in caso di valanga – da quest’anno obbligatori per legge nelle attività sportive effettuate ove ci sia un rischio di slavina – alle buone pratiche per affrontare i pendii innevati, lo scialpinismo, le lunghe escursioni invernali, il rischio ipotermia, le tecnologie utili alla sicurezza.

Gli incontri vedranno come formatori proprio gli uomini e le donne del Soccorso Alpino, affiancati dagli istruttori del CAI e dalle Guide Alpine.

Elenco degli appuntamenti in Piemonte

Alpe Devero (VB)

Dalle ore 9.30 alla partenza degli impianti sciistici

– Esercitazioni di autosoccorso con l’uso di Artva, sonda e pala

– Elementi di primo soccorso in terreno invernale

Organizzazione: Delegazione Valdossola

Lurisia Monte Pigna – Comune di Roccaforte Mondovì

Dalle ore 10 alla stazione di arrivo della cabinovia (biglietto scontato per chi partecipa alla giornata)

– Esercitazioni di autosoccorso con l’uso di Artva, sonda e pala

– Elementi di primo soccorso in terreno invernale

– Tecniche di progressione su ghiaccio

Organizzazione: Delegazione Mondovì e Delegazione Alpi Marittime

Per maggiori informazioni consultare il portale web sicuriinmontagna.it