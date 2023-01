Coppa Italia A2/F – Si completano gli ottavi: Brescia-LPM Bam Mondovì è scritta, cosa faranno le altre?

Si disputeranno tra oggi e domani gli ultimi tre ottavi di finale della Coppa Italia di A2 femminile di pallavolo. Già certa del passaggio del turno è la LPM Bam Mondovì, che già il 30 dicembre aveva ottenuto il passaggio del turno, con un 3-2 in rimonta ai danni della lpag Montecchio. Le monregalesi evitano quindi una partita in un gennaio zeppo di appuntamenti e possono concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro Albese.

La formazione di coach Solforati conosce anche già le sue avversarie dei quarti di finale: sarà infatti la Valsabbina Millennium Brescia a contendere al “Puma” l’accesso alle semifinali. La sfida si giocherà, salvo spostamenti, mercoledì 18 gennaio alle 20.30 al Palasport Jimmy George di Montichiari. Le bresciane non stanno attraversando il lor momento migliore, con due sconfitte nelle ultime due gare giocate e la vetta della classifica ceduta alla Itas Trentino, ma sono sempre formazione di valore: è emblematico in tal senso il 3-1 inflitto alla LPM Bam Mondovì in campionato.

Le tre restanti sfide degli ottavi vedranno anche un ulteriore scontro tra Girone A e Girone B. Lo scontro più equilibrato appare quello tra BSC Materials Sassuolo e ltas Ceccarelli Martignacco, con le emiliane di coach Venco cariche a molla dopo il successo contro Brescia di pochi giorni fa ed ansiose di confermarsi sorpresa di questa stagione. Per la vincente, inoltre, la soddisfazione di confrontarsi con una corazzata come la Roma Volley Club: la formazione capitolina sta dominando il Girone B e non perde un singolo set addirittura dal 6 novembre.

Più chiusi sembrano gli altri match: Futura Busto Arsizio e Volley Soverato si affrontano con le lombarde in grande miglioramento, mentre le calabresi hanno recentemente subito due stop. La CDA Talmassons delle ex “Pumine” De Nardi e Taborelli ospita invece la Volley Hermaea Olbia: la squadra friulana non perde dal 19 novembre, mentre quella sarda è molto più altalenante. Quest’ultima, però, ha dimostrato di essere in grado di produrre exploit importanti, come sanno bene sia LPM Bam Mondovì che Trentino.

COPPA ITALIA A2 FEMMINILE – OTTAVI DI FINALE

(tra parentesi l’avversaria dei quarti di finale)

30/12: lpag Montecchio – LPM BAM Mondovì 2-3 (21-25, 25-23, 25-17, 23-25, 12-15) (Valsabbina Millennium Brescia)

11/1: BSC Materials Sassuolo – ltas Ceccarelli Martignacco (Roma Volley Club)

11/1: Futura Busto Arsizio – Volley Soverato (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

12/1: CDA Talmassons -Volley Hermaea Olbia (Itas Trentino)