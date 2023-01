La mappa della “zona di protezione II” resa nota dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 10 gennaio 2023.

I positivi sono ora 242, sei in più rispetto all’aggiornamento precedente: due in Piemonte che portano le positività totali in regione a 158, quattro in Liguria che portano le positività in regione a 84.

I nuovi casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria: uno a Francavilla Bisio (due in totale da inizio emergenza) e uno a Rocca Grimalda (totale dodici).

I quattro nuovi casi in Liguria sono stati identificati: tre in provincia di Genova: uno a Isola del Cantone (totale sette), due a Savignone (totale tre); uno in provincia di Savona a Sassello (totale tre).