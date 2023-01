Volley A2/F – LPM Bam Mondovì senza problemi con Lecco, Trentino è la nuova capolista

Dopo la (inusuale) lunga pausa per le festività natalizie è tornata in campo a pieno regime la A2 femminile di pallavolo. Replica il successo della Coppa Italia la LPM Bam Mondovì, che al Palamanera piega la resistenza di una buona Orocash Lecco, priva della sua centrale Federica Piacentini, ottimamente sostituita da Livia Tresoldi.

Le monregalesi conducono le operazioni senza patemi nei primi due set, grazie a una prestazione finalmente brillante in battuta ed in difesa, con la miglior prestazione stagionale del libero Veronica Bisconti. Solo nel terzo set le ospiti riescono a insidiare una LPM molto più propensa agli errori gratuiti (11 nel solo parziale), ma anche mentalmente il “Puma” è sul pezzo e chiude la contesa.

Per la LPM Bam Mondovì top scorer della serata è Clara Decortes con 17 punti, ma meritato MVP della serata è Pizzolato, che chiude con 14 palloni messi a terra. Il sestetto di coach Solforati è ancora sceso in campo senza Populini e Takagui: la palleggiatrice è stata sostituita molto bene da Giroldi, che ha tenuto nel vivo tutte le sue attaccanti. Menzione anche per la centrale Alessandra Colzi, per la prima volta nello starting six e molto convincente.

Nelle altre partite di giornata spicca l’impresa della Bsc Materials Sassuolo di coach Venco, che si impone in casa della ex capolista Valsabbina Millenium Brescia al termine di un 3-1 tiratissimo. Le bresciane lasciano dunque la testa della classifica alla Itas Trentino, che nell’anticipo dell’Epifania regola con qualche patema di troppo la Tecnoteam Albese Volley Como, prossima avversaria di Mondovì. Anche la Futura Giovani Busto Arsizio approfitta dello stop delle giallonere, agganciandole dopo il rapido 3-0 sulla Emilbronzo 2000 Montale.

In settimana andranno a chiudersi gli ottavi di finale di Coppa Italia iniziati il 30 dicembre scorso. La LPM Bam Mondovì è già certa del suo accoppiamento con Brescia nei quarti e si può concentrare sulla sfida con Albese, in programma la prossima domenica alle 17.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 13

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino 1-3 (16-25 22-25 25-23 20-25)

D&a Esperia Cremona – Club Italia 3-0 (25-19 25-10 25-16)

Emilbronzo 2000 Montale-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (22-25, 14-25, 16-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Bsc Materials Sassuolo 1-3 (28-30, 25-23, 22-25, 23-25)

Lpm Bam Mondovì-Orocash Lecco 3-0 (25-17, 25-19, 25-23)

Volley Hermaea Olbia-Chromavis Eco Db Offanengo 3-0 (25-22, 25-14, 25-15)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Itas Trentino 30 Valsabbina Millenium Brescia 28 Futura Giovani Busto Arsizio 28 Bsc Materials Sassuolo 26 Lpm Bam Mondovì 22 Volley Hermaea Olbia 19 D&A Esperia Cremona 18 Orocash Lecco 15 Chromavis Eco Db Offanengo 14 Tecnoteam Albese Volley Como 13 Emilbronzo 2000 Montale 12 Club Italia 9

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 14 (14-15/1)

Itas Trentino – Volley Hermaea Olbia (14/1)

D&a Esperia Cremona – Bsc Materials Sassuolo (14/1)

Futura Giovani Busto Arsizio – Valsabbina Millenium Brescia (14/1)

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovì

Emilbronzo 2000 Montale – Chromavis Eco Db Offanengo

Orocash Lecco – Club Italia