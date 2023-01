Campionati Italiani Biathlon: tante medaglie cuneesi nella Sprint di Forni Avoltri

La sprint della Coppa Italia Fiocchi, valida anche come campionato italiano Aspiranti, Giovani e Juniores, ha alzato il sipario sul weekend di gare: la Carnia Arena di Forni Avoltri ha così colto l’occasione per fare un ultimo test prima degli EYOF che si svolgeranno nella località friulana dal 21 al 28 gennaio.

Tra le Aspiranti, podio tutto piemontese: il titolo italiano sprint se lo aggiudica la cuneese Carlotta Gautero (Fiamme Oro) che chiude con il tempo finale di 20’03”5 e tre errori (1-2). La classe ed è davanti alle due atlete dello sci club Alpi Marittime, Fabiola Miraglio Mellano, 2ª con un distacco di 18”4, e Matilde Giordano, che chiude in 3ª posizione a 1’12”4 dalla Gautero. In top 10 anche Alice Gastaldi (Valle Pesio), 6ª a 2’24”1, e Anna Giraudo (Alpi Marittime) che chiude al 9° posto. Al 17° e 18° posto Carola Quaranta e Gaia Gondolo, 20ª piazza per Cecilia Peano, tutte atlete portacolori dello sci club Alpi Marittime.

Al maschile, la vittoria va all’altoatesino Andreas Braunhofer (A.S.V. Ridnaun), che, chiudendo con il tempo finale di 17’57”8 è davanti a Hannes Bacher (Carabinieri) con un distacco di 25”9 e tre errori (2-1). Bronzo per Manuel Contoz (Amis de Verrayes): un errore al poligono nella serie a terra per il valdostano che chiude a 1’00”4 dal vincitore. Più attardati i piemontesi in gara:22° Tommaso Peano, 24° Filippo Massimino e 25° Nicolò Aime, tutti e tre atleti dello sci club Alpi Marittime.

Tra le Giovani femminile, il Piemonte porta a casa la medaglia di bronzo grazie alla bellissima prestazione di Francesca Brocchiero che chiude al 3° posto con un solo centesimo di distacco dalla seconda classificata, Fabiana Carpella (Fiamme Oro). La vittoria va ad Ilaria Scattolo: l’atleta del centro sportivo Esercito vince con un solo errore al poligono chiudendo con il tempo finale di 20’38”3. Con un ritardo di 2’24”7 Matilde Salvagno (Alpi Marittime) chiude al 16° posto.

E’ il friulano Alex Perissutti a vincere al maschile: il classe 2004, con un vantaggio di 42”8 sul valdostano Andrea Cecchellero, conquista il titolo italiano. Medaglia di bronzo per Davide Cola che chiude a 57”4 dal vincitore. Michele Carollo (Fiamme Oro) è 6° con un ritardo di 1’16”4, Paolo Barale (Fiamme Oro) e Nicola Giordano (Fiamme Gialle) sono 12° e 13°.

La campionessa italiana Juniores è Linda Zingerle: l’altoatesina, che sta ritrovando la giusta forma, chiude in 23’48”1 e due errori, uno in ciascuna sessione di tiro ed è davanti a Birgit Schoelzhorn, anche lei con due errori al poligono (0-2) e un distacco di 18”6. La gardenese Gaia Brunello, staccata di 34”3 dalla vincitrice, chiude in 3^ posizione. 6ª piazza per la cuneese Gaia Brunetto del Centro Sportivo Esercito.

La vittoria sulle nevi di casa ha sempre un altro sapore: così Fabio Piller Cottrer conquista il titolo italiano davanti allo squadrone delle Fiamme Oro che domina le altre posizioni. Christoph Pircher è 2° davanti al piemontese Marco Barale, che chiude in 3^ posizione con un distacco di 31”2 dal vincitore. Con 54’5 di distacco chiude al 4° posto l’altro cuneese Thomas Daziano. Al 10° posto Stefano Canavese (Esercito).

Nicola Romanin è il vincitore nella categoria senior, che non ha assegnato titoli italiani ma preziosi punti per la Coppa Italia Fiocchi: l’atleta portacolori del centro sportivo Esercito chiude con il tempo di 27’46”1 e si lascia alle spalle i due atleti del centro sportivo Carabinieri, Iacopo Leonesio, 2° a 20”2, e Michele Molinari, 3° con un distacco di 22”2 dal vincitore. Al 6° posto Nicolò Giraudo (Esercito) che ha pagato caro il secondo poligono commettendo quattro errori.