Calcio a 5, serie A2: 7-1 inflitto dal Lecco, l’Elledì inizia il 2023 con un ko

Al PalaTaurus (ieri ndr), il Lecco parte con Di Tomaso, Espindola, Hartingh, Ferri e Mattaboni. L’Elledí, senza lo squalificato Vincenti, si presenta al fischio d’inizio con Ganci, Sandri, Mantino, Oanea e Tato.

Ferri serve con un pregevole assist a capitan Hartingh, che davanti a Ganci non sbaglia e, dopo 12 minuti, porta in vantaggio i padroni di casa (1-0).

L’Elledí prova a riportare la gara sui binari dell’equilibrio, ma è ancora il Lecco a realizzare: suggerimento perfetto di Ferri e Tortorella scrive 2-0 al 15′.

I blu-celesti sfiorano nel finale anche la terza marcatura, ma la retroguardia piemontese si salva e le squadre vanno negli spogliatoi con il doppio vantaggio locale.

Rengifo, a inizio ripresa, va vicino al gol, ma Yamoul si oppone nei pressi della linea di porta e mette fuori.

Espindola anticipa Ganci che non riesce a spazzare e, da posizione defilata, porta il Lecco sul triplo vantaggio (3-0) al 5′.

I gialloblù giocano la carta del portiere di movimento. Il Lecco però è compatto e quando, al giro di boa del secondo tempo, si rinnova la sfida Espindola-Ganci è ancora l’ex Came Dosson a spuntarla (4-0).

Alla doppietta di Espindola, fa eco quella di Hartingh, il capitano di mister Parrilla approfitta di un’imprecisione ospite e deposita in porta (5-0). A 1′ 21″ dall’ultima sirena, Sandri mette a segno la prima rete del 2023, ma nel finale Cannella e Yamoul completano l’opera lecchese. È 7-1 il finale.

L’Elledí tornerà, tra 7 giorni, al Palasport di Caramagna Piemonte dove troverà la Fenice.

Reti di Espindola (2), Hartingh (2), Tortorella, Cannella e Yamoul (Lecco); Sandri (Elledí).

cs