PAGELLONI Calcio Femminile – Freedom che 2022! Area Calcio Alba Roero al top. Racco ’86 e Musiello Saluzzo da rivedere

Si è concluso da pochi giorni il 2022, anno della rinascita dopo la pandemia che ci ha costretti troppo spesso a rinunciare alle nostre passioni anche sportive.

Ma come sono andate le squadre cuneesi di calcio femminile in quest’anno solare? Ecco il nostro punto di vista.

FREEDOM FC 9

Che dire della neonata squadra cuneese? Vittoria della Coppa Piemonte e del campionato di Eccellenza rendono il 2022 un anno da incorniciare anche se i più maligni potrebbero pensare: “Beh, con quella squadra era il minimo“. Invece no. Perchè il campionato di Eccellenza, specialmente con la formula a play off, nasconde delle insidie non programmabili. Mister Petruzzelli, invece, è stato bravissimo a tenere la barra dritta e portare a casa due trofei. Unico neo l’uscita prematura in Coppa Italia Regionale contro l’Angelo Baiardo, ma dopo una stagione vissuta al massimo ci sta un passaggio a vuoto.

In estate la preparazione alla Serie C con gli arrivi di giocatrici di primo rango come Mellano e Chudzik hanno lasciato intendere che la compagine di patron Merlo non sarebbe stata a guardare. Mai nulla di più vero. Una serie di vittoria esterne impressionanti, alternate a prestazioni da punto interrogativo tra le mura amiche, hanno portato le cuneesi a pochi punti dal Pinerolo capolista in piena lotta per vincere il campionato. Gli arrivi di Manno ed Esperti nel mercato invernale non lasciano, comunque, dubbi: la Freedom FC ci proverà fino in fondo a sfondare le porte della Serie B.

AREA CALCIO ALBA ROERO 7

Ormai da qualche anno questa squadra riesce a rimanere ai vertici della categoria, lanciando segnali importanti di crescita. La finale promozione contro la Freedom FC è stata un piacere per gli occhi degli amanti del calcio femminile locale: una specie di Davide contro Golia senza lieto fine ma con tante emozioni.

Le langarole ogni stagione danno l’impressione di essere pronte per il salto di categoria ma, sinora, è sempre mancato qualcosina per poter dare l’assalto ai campionati nazionali. In questa prima parte di stagione le ragazze di mister Rolando hanno lasciato qualche punto per strada ma sono ancora in piena lotta per le posizioni di vertice. Forza Area Calcio! Provaci!

RACCO ’86 5.5

La squadra racconigese è da anni una squadra che fa dell’unione la propria mission. I risultati sono in pieno equilibrio con ciò che la squadra è costruita per fare: vincere con le squadre dietro in classifica e perdere con le squadre più forti. Mezzo un in meno della sufficienza per quel limbo in cui ci si trova da anni: al Racco ’86 questo 2023 dia quel quid in più per dare l’assalto ai play off o, quanto meno, di dare del filo da torcere alle big.

MUSIELLO SALUZZO 5

Quanto sono lontani i tempi in cui le saluzzesi erano lo spauracchio della Serie B. Sembra una vita fa, invece, sono passati appena 7 anni e nel frattempo le marchionali sono discese ai bassifondi dell’Eccellenza. Il penultimo posto della passata stagione, con alle spalle solamente la Novese, non ha visto miglioramenti e con il medesimo piazzamento si chiude il 2022. Alè Musiello! Risali la china!