Il consigliere albese Daniele Sobrero ricorda Gianluca Vialli: “Perdiamo un campione di vita”

“In questo momento faccio veramente fatica a parlare. Perdiamo non solo un campione di calcio e un campione sul campo, ma un campione di vita. Ho avuto l’onore di poter collaborare con lui e stare al suo fianco. Una persona determinata che non ha mai fatto pesare i suoi problemi di salute, anzi, spesso ne parlava. Eravamo già proiettati al 2023 e alle attività da fare insieme su Alba. Sarà un motivo di orgoglio, creare un qualcosa di ancora più importante in suo onore. Stamattina mi sono sentito con Massimo Mauro. Ciao Gianluca, amico mio, grande campione“.

Questo il toccante ricordo di Gianluca Vialli (ex attaccante e campione nella serie A italiana e con la maglia della Nazionale, scomparso prematuramente questa mattina a 58 anni ndr), rilasciatoci telefonicamente da Daniele Sobrero: consigliere comunale con delega allo Sport, per la città di Alba.

Nel settembre scorso, la “capitale delle Langhe” ha ospitato la prima edizione di “Alba dei Campioni”: il torneo/quadrangolare di calcio Under 18 allo stadio “Augusto Manzo”, organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L., con la partecipazione di Alba Calcio, Albese e con il patrocinio del Comune di Alba e Regione Piemonte.