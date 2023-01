Finale Coppa Italia Eccellenza LIVE: ALBA CALCIO SEI DI NUOVO NELLA STORIA, 0-2 A MORETTA SUL VOLPIANO PIANESE!

Finalissima della Coppa Italia di Eccellenza, Piemonte-Valle d’Aosta, tra Volpiano Pianese e Alba Calcio. Calcio d’inizio dalle 14,30 allo stadio “Silvio Baudo” di Moretta. In caso di parità al 90′, tempi supplementari ed (eventualmente) i calci di rigore. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!

FORMAZIONI e TABELLINO

Volpiano Pianese: Tunno, Pavia, Enrico (9′ st Lauritano), Bernard (37′ st Manzani), Cavallari, Savva, Cavalla (1′ st Dimasi), Del Buono, Brunod, Artiglia, Lima (30′ st Grandini).

A disp: Longo, Borin, Sponzilli, Bollero, Gerbaudo.

Allenatore: Felice Russo.

Alba Calcio: Bergonzi, D’Ippolito, Dell’Anno, Cena, Esposito, Dieye, Bacco (34′ st Nania), Dellavalle (44′ st Feraru), Erbini (42′ st Shtjefni), Delpiano (17′ st Coppola), Sardo (28′ st Cornero).

A disp: Costamagna, Nastasa, Barrenechea, Reggio.

Allenatore: Salvatore Telesca.

Arbitro: Tinetti di Ivrea (assistenti: Merlina di Chivasso e Manzari di Torino).

Marcatori: 15′ pt Erbini (A), 5′ st Dell’Anno (A).

Note: terreno di gioco in erba sintetica, pomeriggio freddo e umido. Pubblico delle grandi occasioni, circa 400 spettatori. Ammoniti Del Buono (V), D’Ippolito (A).

PRIMO TEMPO

Dopo 1 minuto di raccoglimento (anche) per Gianluca Vialli, è iniziata la finalissima. Volpiano Pianese in total blu, Alba Calcio in bianco con rossoblù crociato. 4-2-3-1 per entrambe le compagini;

Dopo 30 secondi, miracolo di Bergonzi su Lima;

1′: Delpiano calcia alto dalla distanza. Si è partiti a 1000 a Moretta!

12′: spunto sull’out destro di Dellavalle, pallone in area piccola con Erbini in spaccata che non ci arriva per questione di centimetri;

15′: Volpiano Pianese-Alba Calcio 0-1! Lancio di Dellavalle dalla tre-quarti, Sardo stoppa dalla destra e crossa in area piccola, colpo di testa di bomber Erbini sul primo palo e Tunno è battuto!

25′: Sardo incontenibile, dalla sinistra entra in area e calcia. Tunno ci mette una pezza e smanaccia in angolo. Dalla bandierina, Delpiano imbecca Erbini e Tunno è provvidenziale nella presa bassa;

27′: Luca Sardo “alla Ivan Perisic”, svaria ed è una spina nel fianco. Destro dai 18 metri, deviato da un avversario, la palla esce appena sopra la traversa difesa da Tunno ed è corner;

29′: angolo battuto dal Volpiano Pianese, Del Buono tenta il destro a giro dal limite. Bergonzi para facile facile;

meno di 10 minuti al termine della prima frazione, con i langaroli in controllo del match e padroni del campo. Sempre 0-1;

45′: altro pericolo dalla sinistra, creato dall’Alba Calcio, Tunno in tuffo tocca il pallone e poi lo blocca. Erbini e Sardo sempre in agguato;

1 minuto di recupero;

Duplice fischio al “Baudo” di Moretta, con l’Alba Calcio in vantaggio (0-1) sul Volpiano Pianese grazie al ruggito di Mario Erbini.

SECONDO TEMPO

Ripartita la finalissima. Il Volpiano Pianese ha sostituito Cavalla con Dimasi (non riportato nella distinta ufficiale, consegnata ai media e agli spettatori ndr).

4′: incrocio dei pali colpito da Delpiano, su punizione dai 18 metri. Alba Calcio vicinissima al raddoppio;

5′: Volpiano Pianese-Alba Calcio 0-2! E il raddoppio è arrivato: corner di Delpiano, deviazione aerea di Dell’Anno e nulla da fare per Danilo Tunno.

13′: continua la straordinaria partita di Sardo, cavalcata sulla destra e destro in diagonale una volta entrato in area torinese con pallone out di poco;

quasi il 20esimo a Moretta, sempre 0-2 in favore dei ragazzi di Salvatore Telesca;

23′: la retroguardia del Volpiano Pianese sbaglia l’impostazione, Dellavalle si trova a tu per con Tunno che è straordinario nel negare il tris albese. Palla in corner;

27′: la difesa dei torinesi si salva ancora, bloccando il contropiede di Erbini;

29′: importantissima deviazione, con il corpo e in area, di Dieye sul sinistro a botta sicura di Del Buono;

si è arrivati alle battute finali, 6 minuti di recupero;

47′: Nania da buona posizione, colpo di reni di Tunno e sfera in calcio d’angolo;

50′: discesa di Nania, destro dai 16 metri e palla out di poco;

FINISCE QUI A MORETTA: L’ALBA CALCIO SUPERA IL VOLPIANO PIANESE 0-2 (ERBINI E DELL’ANNO) E ALZA LA SECONDA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA (PIEMONTE-VDA) CONSECUTIVA E, SOPRATTUTTO, DELLA PROPRIA STORIA! GRANDE FESTA PER LA CITTA’ DI ALBA E PER LA PROVINCIA DI CUNEO!