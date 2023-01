Coppa Italia Eccellenza, è il grande giorno: oggi la Finale Volpiano Pianese-Alba Calcio

L’attesa è finita. Oggi pomeriggio (alle 14.30) Volpiano Pianese e Alba Calcio si contenderanno sul sintetico del “Comunale” di Moretta la Coppa Italia Piemonte VdA di Eccellenza 2022-23.

LE CONTENDENTI – Il GDS Volpiano Pianese, guidato dall’esperto mister Licio Russo, ex Borgaro Nobis, arriva all’appuntamento dopo aver superato, nell’ordine, Borgaro, Aygreville, Pro Eureka e Biellese. In campionato, le Foxes occupano attualmente la settima posizione del Girone A, pari merito con Settimo e Verbania, con 19 punti. Nella rosa 2022-23 alcune conoscenze del calcio cuneese: spiccano l’ex portiere di Bra e Cuneo Danilo Tunno, il centrocampista ex Cheraschese Vittorio del Buono, l’attaccante ex Bra e Corneliano Roero Luca Dimasi. Cannoniere stagionale, Manuel Brunod.

L’Alba Calcio parte da favorita, non si può nascondere. Detentrice in carica del trofeo, ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva dopo aver battuto Albese, Cheraschese, SDS Asti e Saluzzo. Nel Girone B di Eccellenza, gli uomini di Telesca hanno ingaggiato una grande battaglia a distanza, ma fianco a fianco, con il Cuneo per la testa della classifica, condivisa a quota 28. Nel mese di dicembre ha rinforzato un roster già competitivo con gli arrivi di Riccardo D’Ippolito dell’ex Saluzzo Luca Sardo. Cannoniere stagionale, neanche a dirlo, Mario Erbini, seguito da Nania e Cornero.