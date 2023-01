Finale Coppa Italia di Eccellenza, Volpiano Pianese-Alba Calcio. Telesca: “Grande attesa e grande voglia!”

Venerdì 6 gennaio (domani) dalle ore 14,30 Volpiano Pianese e Alba Calcio si contenderanno la Coppa Italia di Eccellenza Piemonte-VdA 2023 a Moretta, dove Ideawebtv sarà presente per un ampio servizio giornalistico. Abbiamo contattato telefonicamente Salvatore Telesca: allenatore dell’Alba Calcio.

“Parlando dell’aspetto fisico e mentale, ci arriviamo bene a questa finalissima. Non abbiamo mai staccato la testa dal campo, ci siamo allenati con intensità e continuità. Abbiamo ancora margine per limare gli ultimi dettagli, ma arriviamo carichi a dovere.

Ho detto ai ragazzi che non rappresenta un evento normale vivere due finali di fila in esattamente 12 mesi. Anzi, è un qualcosa di eccezionale per noi e per la società che rappresentiamo. Scenderemo in campo con la stessa cattiveria agonistica di Vinovo.

Grande attesa e grande voglia di vivere un altro momento altissimo, di calcio giocato. Sarà una finale speciale, davanti a un pubblico molto numeroso e dove rappresenteremo, ancora una volta, la provincia di Cuneo“.