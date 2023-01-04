Raduni Rappresentative Regionali di Calcio a 5 Under 17 e 19: i convocati

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha reso noti i nominativi degli atleti convocati per le rappresentative Regionali Under 19 e Under 17 Calcio a cinque.
UNDER 17 CALCIO A 5 – LUNEDI’ 9 GENNAIO alle 18 in Via Pio La Torre 1 a Beinasco:
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ALVES RODRIGUES
|ENRICO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|AMANTE
|GABRIELE
|L 84
|AMICO
|GIACOMO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ANGELINO
|LUCA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ARGIRO’
|SIMONE
|AOSTA CALCIO 511
|BUTNARU
|ANDREA
|L 84
|CAVALLO
|MARCO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|CESARI
|MAURIZIO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|DE RISI
|GIANLUCA
|ACADEMY TORINO FUTSAL
|FERRARIS
|ALESSANDRO
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|GROSSO
|JACOPO
|AOSTA CALCIO 511
|LONGO
|FABIO
|ELLEDI FUTSAL
|MERLO
|ALESSANDRO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|NEGRO
|CARLO
|ELLEDI FUTSAL
|SELIMI
|ERSON
|POLISPORTIVA BARDONECCHIA
UNDER 19 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 10 GENNAIO alle 18.30 presso la palestra “Canton Verteillac” di Vicolo Cambi a Fontanetto Po (VC):
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ACQUADRO
|LUCA
|TOP FIVE
|ASCIUTTO
|GIORGIO
|TOP FIVE
|BERARDI
|DENNIS
|FONTA
|COLOMBINI
|MASSIMO
|TOP FIVE
|COSTANZO
|PIER PAOLO
|TOP FIVE
|D’ONOFRIO
|MATTEO
|TOP FIVE
|FRANZA
|ALESSANDRO
|POLISPORTIVA DRUENTO
|GUTTÀ
|ALESSANDRO
|TOP FIVE
|IANNACONE
|MATTIA
|DON BOSCO AGNELLI
|IERINO
|GABRIELE
|POLISPORTIVA DRUENTO
|PICCOLO
|LORIS
|FONTA
|ROLANDO
|FABIO
|TOP FIVE
|TERZANO
|ALESSIO
|TOP FIVE
|TIMARU
|AUGUSTIN JULIAN
|TOP FIVE
|VAILATTI
|JESON
|AURORA NICHELINO
|ZITARI
|DENNIS
|DON BOSCO AGNELLI