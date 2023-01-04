Raduni Rappresentative Regionali di Calcio a 5 Under 17 e 19: i convocati

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Foto da piemontevda.lnd.it

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha reso noti i nominativi degli atleti convocati per le rappresentative Regionali Under 19 e Under 17  Calcio a cinque.

UNDER 17 CALCIO A 5 – LUNEDI’ 9 GENNAIO alle 18 in  Via Pio La Torre 1 a Beinasco:

COGNOME NOME SOCIETA’
ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI
AMANTE GABRIELE L 84
AMICO GIACOMO ORANGE FUTSAL ASTI
ANGELINO LUCA ORANGE FUTSAL ASTI
ARGIRO’ SIMONE AOSTA CALCIO 511
BUTNARU ANDREA L 84
CAVALLO MARCO ORANGE FUTSAL ASTI
CESARI MAURIZIO ORANGE FUTSAL ASTI
DE RISI GIANLUCA ACADEMY TORINO FUTSAL
FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
GROSSO JACOPO AOSTA CALCIO 511
LONGO FABIO ELLEDI FUTSAL
MERLO ALESSANDRO ORANGE FUTSAL ASTI
NEGRO CARLO ELLEDI FUTSAL
SELIMI ERSON POLISPORTIVA BARDONECCHIA

 

UNDER 19  CALCIO A 5 – MARTEDÌ 10 GENNAIO alle 18.30 presso la palestra “Canton Verteillac” di Vicolo Cambi a Fontanetto Po (VC):

COGNOME NOME SOCIETA’
ACQUADRO LUCA TOP FIVE
ASCIUTTO GIORGIO TOP FIVE
BERARDI DENNIS FONTA
COLOMBINI MASSIMO TOP FIVE
COSTANZO PIER PAOLO TOP FIVE
D’ONOFRIO MATTEO TOP FIVE
FRANZA ALESSANDRO POLISPORTIVA DRUENTO
GUTTÀ ALESSANDRO TOP FIVE
IANNACONE MATTIA DON BOSCO AGNELLI
IERINO GABRIELE POLISPORTIVA DRUENTO
PICCOLO LORIS FONTA
ROLANDO FABIO TOP FIVE
TERZANO ALESSIO TOP FIVE
TIMARU AUGUSTIN JULIAN TOP FIVE
VAILATTI JESON AURORA NICHELINO
ZITARI DENNIS DON BOSCO AGNELLI

 

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