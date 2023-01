Raduni Rappresentative Regionali di Calcio a 5 Under 17 e 19: i convocati

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha reso noti i nominativi degli atleti convocati per le rappresentative Regionali Under 19 e Under 17 Calcio a cinque.

UNDER 17 CALCIO A 5 – LUNEDI’ 9 GENNAIO alle 18 in Via Pio La Torre 1 a Beinasco:

COGNOME NOME SOCIETA’ ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI AMANTE GABRIELE L 84 AMICO GIACOMO ORANGE FUTSAL ASTI ANGELINO LUCA ORANGE FUTSAL ASTI ARGIRO’ SIMONE AOSTA CALCIO 511 BUTNARU ANDREA L 84 CAVALLO MARCO ORANGE FUTSAL ASTI CESARI MAURIZIO ORANGE FUTSAL ASTI DE RISI GIANLUCA ACADEMY TORINO FUTSAL FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5 GROSSO JACOPO AOSTA CALCIO 511 LONGO FABIO ELLEDI FUTSAL MERLO ALESSANDRO ORANGE FUTSAL ASTI NEGRO CARLO ELLEDI FUTSAL SELIMI ERSON POLISPORTIVA BARDONECCHIA

UNDER 19 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 10 GENNAIO alle 18.30 presso la palestra “Canton Verteillac” di Vicolo Cambi a Fontanetto Po (VC):