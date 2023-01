Finale Coppa Italia di Eccellenza Piemonte-VdA, Volpiano Pianese-Alba Calcio: intervista a Danilo Tunno

Venerdì 6 gennaio (dalle ore 14,30) Volpiano Pianese e Alba Calcio si contenderanno la Coppa Italia di Eccellenza Piemonte-VdA 2023 allo stadio “Silvio Baudo” di Moretta. In avvicinamento alla finalissima, abbiamo contattato Danilo Tunno: portiere della formazione torinese ed ex numero 1 di Cuneo e Bra.

“Arriviamo carichi a questa finale, è un obiettivo importante per noi. Daremo tutto noi stessi per portarla a casa, pur sapendo che l’Alba Calcio è attrezzata e forte. Massimo rispetto, però ci facciamo trovare pronti. Loro avranno sicuramente più pressione, perchè sono primi insieme al Cuneo Olmo nel girone B e sono campioni in carica della competizione. Ci mancheranno due pedine fondamentali come Cristino e Fontana, i due nostri centrali difensivi titolari, causa squalifiche. Siamo consapevoli, però, di dare il 100%. Volpiano Pianese è una realtà nuova, nata nell’estate 2022, ma vogliosa di vincere. In campionato stiamo facendo il nostro percorso, siamo a 3 punti dalla zona play-off. Ci aspetta un 2023 molto interessante e da gustare. Una finale è sempre una finale, ovviamente si va in campo per vincere. Sono contento della scelta che ho fatto, mi trovo bene e sto bene fisicamente. Giocare questa partita in provincia di Cuneo è e sarà un qualcosa di speciale. Sai e sapete cosa mi ha dato la Granda negli anni. Sarà uno stimolo ulteriore“.