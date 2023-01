Entrati nella settimana della Finale di Coppa Italia di Eccellenza Piemonte VdA (in programma venerdì 6 gennaio a Moretta, ore 14.30), continua il conto alla rovescia e così come gli impegni di preparazione delle due finaliste, Volpiano Pianese e Alba Calcio. La formazione di mister Salvatore Telesca scenderà in campo domani (3 gennaio) sul sintetico del “Coppino” per un allenamento congiunto con l’Asti (Serie D): l’appuntamento è per le 17.