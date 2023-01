VOLLEY C/F – PAGELLONI 2022: Vicoforte, si chiude un anno storico. Work in progress per El Gall e Libellula

Si chiude l’anno solare anche per la Serie C femminile, con le tre formazioni cuneesi chiamate al rientro in campo per le ultime giornate del girone di andata nei weekend del 14 e 21 gennaio. Una settimana di pausa, poi, farà da prologo all’avvio del ritorno, previsto per il 4 febbraio. L’occasione è dunque propizia per dare i voti del 2022, con i PAGELLONI di IdeaWebTV.

VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM – Per il sodalizio vicese il 2022 avrà senza dubbio un posto di rilievo nell’album dei ricordi. Prima è arrivata una cavalcata trionfale in Serie D, iniziata con una regular season conclusa al primo posto e 52 punti su 60 disponibili. Ai playoff, poi, la formazione di coach Pagliuca ha saputo regolare Pianezza, Chivasso e Almese nel gironcino con in palio un posto in Serie C, ottenendo così il diritto di partecipare per la prima volta nella sua storia alla massima serie regionale.

Ed anche l’impatto con la C è stato molto positivo per le verdeblu: cinque vittorie nelle prime sei giornate hanno subito dato un ottimo slancio alla squadra, che nonostante una piccola flessione nei mesi recenti si attesta in una onorevolissima sesta posizione su 14 squadre. La zona playoff dista solamente quattro punti e resta un obiettivo alla portata, anche se non preventivato né preventivabile, per capitan Sciolla e compagne. Il secondo turno di Coppa Piemonte, poi, è una piccola chicca. Per un 2022 da incorniciare, VOTO: 9.

LIBELLULA VOLLEY – La seconda formazione braidese chiude il suo anno solare che l’ha vista portare avanti un progetto legato al settore giovanile. Il gruppo squadra è infatti formato quasi esclusivamente da atlete che si destreggiano poi anche, con ottimi risultati, sia in Under 16 regionale (seconda fase raggiunta grazie al secondo posto nel girone) e Under 18 (quarto posto nel girone provinciale). Il 2022 era iniziato con la partecipazione alla Serie D e con un playoff sfuggito per un’incollatura, a favore del Cervere.

Il sodalizio del presidente Cammardella ha poi deciso di credere ulteriormente nelle sue valide giovani, decidendo di iscriversi alla Serie C. La fine dell’anno coglie la Libellula al quartultimo posto, in zona playout, con prestazioni altalenanti, sintomatico per una delle formazioni più giovani della categoria. Già a dicembre, però, si sono visti importanti passi avanti anche in termini di risultati, con una vittoria su Playasti ed una sconfitta al tiebreak contro l’insidiosa Canelli. Con una crescita che dovrebbe continuare, VOTO: 7.

EL GALL – La società del patron Nicola Bosco e del direttore sportivo Massimo Arnaldi ha a sua volta sposato la linea verde molto attivamente. Nel 2021/22 la formazione albese, guidata da coach Oriana Arduino, è incappata in una stagione “ballerina”, iniziata bene e conclusa con la partecipazione ai playout, seguita da una retrocessione per differenza punti contro una squadra, Nichelino, finita 17 punti dietro in regular season.

Anche qui El Gall ha deciso di non lasciare, ma di raddoppiare, accettando di tornare in Serie C e fondando il suo cammino su un nucleo di atlete del 2005 e del 2006. Particolarmente triste è stato l’addio ad alcune pietre fondanti delle albesi di questi ultimi anni. Il giovane progetto vede capitan Protto e compagne al penultimo posto, con un mese di dicembre con progressi ma anche tante problematiche fisiche. Che il gruppo stia guadagnando esperienza è anche certificato dal terzo posto nel suo girone provinciale dell’Under 16 e dal notevole terzo posto in Under 18, solamente dietro alle corazzate Cuneo e Alba. VOTO 6 1/2.