Calcio Giovanile: per il Morevilla un 2022 da ricordare tra Super Oscar e traguardi con i giovani

Un 2022 sicuramente da incorniciare per il Morevilla, società che guarda ai giovani ed ai progetti che li valorizzano come il Super Oscar.

Il Morevilla, società giovanile collegata al Moretta, quest’anno ha avviato molti progetti interessanti, affermandone altri.

Uno di quelli più interessanti è stato il Super Oscar, un’iniziativa partita nel torinese ed esportata anche qui, nel cuneese.

Ne abbiamo parlato assieme a Matteo Pipino, Direttore Tecnico dell’attività di base del Morevilla.

Matteo, è stato un anno importante, quali sono i risultati che ti rendono più orgoglioso?

“Devo dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato quest’anno, soprattutto a Mauro Tuninetti direttore sportivo e ad Alex Gardìn.

Felice della cresciuta avuta nel 2022, hanno fatto l’ingresso in società tanti ragazzi nuovi grazie al progetto consortile con Cavour e Scarnafigi. Sono parte della famiglia del Morevilla, son stati creati diversi gruppi e siamo contenti dei risultati ottenuti, non solo calcistici.

Puntiamo tanto sul livello educativo fin da piccoli dopodiché l’obiettivo è cercare di farli crescere per, in un futuro, vederli giocare in Eccellenza al Moretta.

Essendo Torino Academy abbiamo ragazzi che sono andati a giocare lì e questo è ovviamente motivo d’orgoglio. Il Torino ci porta delle linee guida e dei suggerimenti per la guida tecnica. È importante perchè così abbiamo sempre il Torino nei tornei che organizziamo. I tornei sono importanti ma si ricorderanno di più dei giocatori che ne sono usciti fuori come Blencio, uno dei titolari del Moretta: è uno di quei ragazzi che ce l’ha fatta.”

Qual è stato il progetto più importante del 2022 per il Morevilla?

“Uno dei progetti più importanti di quest’anno è stato, senza dubbio, il Super Oscar. Hanno partecipato 11 società: Morevilla, Infernotto, Centallo, Caraglio, Salice, Busca, Area Calcio Alba, Albese, Monregale, Saluzzo e Valle Po.

A Torino sono anni che lo organizzano, con meritocrazia, inserendo le squadre che collezionano più punti nei campionati regionali. Noi siamo partiti qualche anno più tardi dopo che diverse figure avevano provato a realizzare un progetto simile, solamente che non era facile mettere diverse società d’accordo.

Un po’ per follia e un po’ per sfida mi son rimboccato le maniche per creare questo Super Oscar in versione cuneese. Nel 2023 lo riproporremo con le categoria che prendono dai Pulcini 2014 agli Allievi 2007 e ci sarà un vincitore per ogni categoria.

Avremo una classifica generale con tutte le squadre che decreterà la vincitrice del progetto in toto. Le vincitrici dello scorso anno son state la Giovanile Centallo che ha vinto l’edizione cuneese ed il Chisola per la parte torinese.”

Parliamo invece dei buoni propositi per l’anno nuovo, quali sono quelli del Morevilla?

“Per il prossimo anno vorremo ampliare il Super Oscar a 16 squadre partecipanti. Quello che ci auguriamo è diventare un’importante realtà tra i dilettanti. Abbiamo già un buon livello, vorremmo raggiungere quello di società come Chieri e Chisola. Vorrei poter creare sinergia con società torinesi e di tutto il Piemonte. Nel 2023 ogni categoria avrà il suo campo di base e a gennaio valuteremo nuove possibili opportunità.”