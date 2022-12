Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e della Valle Maira: contributi a fondo perduto per le imprese del settore

Il Comune di Dronero, capofila del Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e della Valle Maira, inserito con DD n. 133 del 30/06/2022 nell’Elenco regionale dei Distretti del Commercio del Piemonte, intende procedere all’erogazione di contributi in favore delle imprese con sede legale o unità localizzate nel territorio del Distretto diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira.

Il bando, secondo le indicazioni della Regione Piemonte, vuole: favorire e sostenere il commercio di vicinato e quindi le micro e piccole imprese del commercio in sede fissa, nell’ottica anche di garantire al cittadino consumatore servizi di prossimità in un momento di forte presenza della grande distribuzione organizzata; ridurre il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani, a causa del quale si può avere una forte perdita identitaria, dunque culturale in senso lato; valorizzare i luoghi del commercio attraverso la riqualificazione di ambiti naturali del commercio urbano, sedi naturali di attività commerciali ed economiche in senso lato; il termine “naturale” rimanda al concetto di spontaneità, tradizione e storia dei luoghi del commercio; sostenere e contribuire al rilancio dell’identità dei luoghi e percorsi naturali del commercio.

La dotazione disponibile per il finanziamento del presente bando per le imprese è pari a € 40.596,00. La tipologia di investimento riguarderà le seguenti azioni: Interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehor, illuminazione esterna, etc…); Sostegno di nuove attività o apertura di nuove unità locali (acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi); Interventi volti all’implementazione digitale delle singole imprese (solo spese in conto capitale). Le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 gennaio 2023.

Bando: www.comune.dronero.cn.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=301

cs