VOLLEY COPPA ITALIA A2/M LIVE – SI GIOCA VIBO VALENTIA-CUNEO. SEGUI LA DIRETTA

Quarti di Finale per la Coppa Italia 2022-23 di Serie A2: la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ospita, in gara secca, la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET

SESTETTO VIBO

Al palleggio Orduna, opposto Buchegger, centrali Candellaro e Tondo, Terpin–Mijailovic, libero Cavaccini

SESTETTO CUNEO

Pedron in regia, opposto Santangelo; in mezzo Codarin e Sighinolfi; schiacciatori Parodi e Botto, libero Bisotto.

PRIMO SET

Uno-due Buchegger in avvio, è 2-0. I giallorossi murano per due volte con Candellaro, 4-0 e inevitabile time out biancoblu. Cuneo entra nel tabellino, ma Mijailovic stoppa Santangelo, 5-2. L’opposto giallorosso intanto è già in ritmo, altri due attacchi ed i calabresi volano sul 9-4. Ospiti costretti a rincorrere da lontano ed una fase ricca di errori porta il punteggio sul 13-8. Tonno Callipo in controllo: Buchegger spinge al servizio, set indirizzato totalmente verso Vibo (19-10 dopo due ace consecutivi). Mini-break e barlume di reazione cuneese: sul 19-13 time out preventivo di coach Douglas. Nessun rischio, comunque, per la formazione di casa che si costruisce ben 10 set ball: al secondo, l’errore di Chiapello in battuta chiude i conti (25-15 e 1-0).

SECONDO SET

Inizio di gioco maggiormente equilibrato (3-3). Mijailovic e Buchegger provano a far scattare i padroni di casa (7-5). Vibo, comunque, rispetto al primo set, dominato, concede qualcosa di più e Cuneo riesce a restare a contatto: Codarin in primo tempo firma il 9-8. Buchegger però è in grande spolvero: ace per il 13-10, Giaccardi si rifugia nel time out. Tondo direttamente dal servizio, poi Ondura con un tocco facile: Vibo scappa sul 18-12. Ci prova Codarin, l’unico a sembrare in partita dei blues, con due punti di fila, poi passa anche Santangelo: il distacco resta, ma Douglas chiama time out (21-17). Vibo la chiude senza problemi: sono cinque i set ball (24-19), Cuneo ne annulla due, riducendo il passivo ma non evitando il 2-0 (25-21).

TERZO SET

Sighinolfi inizia bene, con due punti in avvio (1-2). Blues che provano a sbloccarsi, ad un passo dall’elimazione: muro di Parodi, è 2-4. Tonno Callipo che, comunque, non permette in queste prima fasi agli avversari, di prendere slancio, rimettendo in pari il punteggio (6-6). BAM che, perlomeno, nell’atteggiamento sembra esserci: muro di Sighinolfi ed ace di Pedron per il 6-8. Controbreak giallorosso: Candellaro, al termine di uno scambio combattuto, firma il controsorpasso (9-8).