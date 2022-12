Coppa Italia A2/M – Cuneo a Vibo Valentia per compiere un’impresa: per chi vince Bergamo o Grottazzolina

Dopo il Santo Stefano in campo per la A2 maschile di pallavolo, è già ora di guardare avanti per le otto squadre qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia, tra cui la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo. Giovedì 29 dicembre è infatti in programma la gara secca valida per i quarti di finale della manifestazione.

I cuneesi, arrivati ottavi alla fine del girone d’andata che definiva la griglia di Coppa, devono dunque rendere visita alla capolista, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I calabresi sono lanciatissimi in questo periodo, avendo vinto 5 delle 6 partite disputate a dicembre. Vibo, inoltre, ha già vinto la Coppa Italia per ben tre volte. Molto diverso il cammino per la formazione di coach Giaccardi, che ha conquistato solo uno dei quattro ultimi incontri disputati.

Le due formazioni si sono già scontrate in campionato, a metà novembre, e ad imporsi fu Cuneo per 3-0, in una delle sue migliori, se non la migliore in assoluto, prestazione dell’anno. Ma tante cose sono cambiate dal 12 novembre: si gioca in Calabria, in casa della formazione più in forma del periodo e la squadra del presidente Costamagna è reduce da una sconfitta casalinga con Brescia che potrebbe aver lasciato qualche tensione nell’ambiente.

Il fischio di inizio è previsto per le 20.00, mentre alle 20.30 partiranno anche le altre tre sfide del turno. C’è molta curiosità per il cammino che riusciranno a fare le due sorprese della stagione, Videx Yuasa Grottazzolina e Pool Libertas Cantù, le quali hanno rispettivamente a che fare con due pesi massimi della categoria come Agnelli Tipiesse Bergamo e Kemas Lamipel Santa Croce. Completa il quadro la trasferta della Delta Group Porto Viro sul campo della BCC Castellana Grotte seconda ed in fiducia.

Al termine dei quarti, le quattro semifinaliste avranno 7 giorni per candidarsi all’organizzazione della Final Four (4 e 5 febbraio) in base al piazzamento nel girone di andata. Qualora nessuna squadra presentasse la candidatura saranno disputate semifinali (18 gennaio 2023) e finale (5 febbraio 2023).

COPPA ITALIA A2 MASCHILE – QUARTI DI FINALE

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (#1) – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo (#8)

Agnelli Tipiesse Bergamo (#4) – Videx Yuasa Grottazzolina (#5)

BCC Castellana Grotte (#2) – Delta Group Porto Viro (#7)

Pool Libertas Cantù (#3) – Kemas Lamipel Santa Croce (#6)