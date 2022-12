Volley A2/M – Cuneo, cade il fortino casalingo; Vibo Valentia vola ma ora spazio alla Coppa Italia

Con il turno di campionato di Santo Stefano è iniziato il girone di ritorno della Serie A2 maschile di pallavolo. E non è iniziato bene per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, che perde l’imbattibilità casalinga per mano della Consoli McDonald’s Brescia, che al palazzetto di San Rocco Castagnaretta si impone per 3-1.

Nella sfida giocata la sera del 23 sono i lombardi a partire meglio, conquistando la prima frazione in maniera netta. Immediata la reazione dei padroni di casa, che però devono lasciare anche il secondo, lunghissimo parziale agli avversari. Coach Giaccardi prova a dare una scossa ai suoi confermando in campo Chiapello, entrato al posto di Botto, ed i cuneesi accorciano le distanze. Il sogno di rimonta si spegne infine nella quarta frazione: i bresciani mantengono un minimo vantaggio costante e si impongono per 26-24.

Per i cuneesi il miglior marcatore è Santangelo con 15 punti, seguito da un sempre positivo Codarin (14) e proprio da Chiapello (12), che ha ben impattato la gara. Tra gli ospiti il migliore è stato lo slovacco Petras, neoacquisto dei “Tucani”, che ha chiuso la sua serata con 22 punti. In classifica le due formazioni si trovano ora a pari punti e condividono l’ottava posizione.

In vetta si conferma la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che regola per 3-0 la Cave Del Sole Lagonegro. Alle sue spalle c’è sempre la BCC Castellana Grotte, che sembra aver trovato la sua continuità sconfiggendo anche la temibile Videx Yuasa Grottazzolina. Il campionato si ferma adesso fino al weekend del 7-8 gennaio, con Cuneo impegnata in casa della HRK Motta di Livenza ultima in classifica. Il 29 dicembre sarà tempo di Coppa Italia, con i biancoblu impegnati a Vibo Valentia nella gara secca dei quarti di finale.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 14

BCC Castellana Grotte – Videx Yuasa Grottazzolina 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)

Delta Group Porto Viro – Tinet Prata di Pordenone 3-2 (28-30, 20-25, 27-25, 25-23, 15-13)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Pool Libertas Cantù 3-0 (25-23, 29-27, 25-15)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cave Del Sole Lagonegro 3-0 (28-26, 25-21, 25-15)

Conad Reggio Emilia – HRK Motta di Livenza 3-1 (25-22, 25-22, 27-29, 25-22)

Kemas Lamipel Santa Croce – Consar RCM Ravenna 3-1 (25-22, 25-22, 28-30, 25-22)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Consoli McDonald’s Brescia 1-3 (18-25, 28-30, 25-20, 24-26)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 32 BCC Castellana Grotte 27 Agnelli Tipiesse Bergamo 26 Kemas Lamipel Santa Croce 24 Delta Group Porto Viro 23 Pool Libertas Cantù 23 Videx Yuasa Grottazzolina 22 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20 Conad Reggio Emilia 20 Consoli McDonald’s Brescia 20 Tinet Prata di Pordenone 19 Consar RCM Ravenna 18 Cave del Sole Lagonegro 15 HRK Motta di Livenza 5

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 15 (7-8/1)

HRK Motta di Livenza – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo (7/1)

Tinet Prata di Pordenone – Agnelli Tipiesse Bergamo (7/1)

Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce (7/1)

Consoli McDonald’s Brescia – Delta Group Porto Viro

Consar RCM Ravenna – BCC Castellana Grotte

Videx Yuasa Grottazzolina – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Cave Del Sole Lagonegro – Conad Reggio Emilia