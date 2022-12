BILANCIO 2022 con Umberto Cammardella, presidente Libellula (Volley B1/F)

In esclusiva ai nostri microfoni, Umberto Cammardella: presidente Libellula Volley (Bra). Focus sul bilancio 2022 dell’attività rossonera, con uno sguardo alla prima parte della stagione in corso e i propositi per il 2023.

Che 2022 si sta per concludere, per “voi Libellula”?

“Un anno che ha fatto registrare un ottimo 4° posto, nella B1 21/22. Da cadetti, ci siamo portati a casa questo traguardo. Siamo stati i castiga-grandi del girone di ritorno, fatta eccezione per Palau che ha poi vinto meritatamente in campionato. Enorme soddisfazione. Abbiamo confermato la guida tecnica e gran parte del roster per il 22/23, con qualche innesto giovane. Sapevamo che avremmo pagato un leggero scotto iniziale, ma l’abbiamo pagato più del previsto. Ora la squadra ha iniziato a carburare. Con una partenza così, non possiamo ambire alla vittoria finale ma è un girone strano e molto particolare. Siamo in grado di giocarcela con tutti. Navighiamo a vista e navighiamo per arrivare più in alto possibile. Abbiamo abbassato notevolmente l’età media della squadra, con l’obiettivo di creare più inserimenti possibili dalle nostre giovanili“.

Grande vicinanza alla B1 nel momento di difficoltà e adesso è arrivato un segnale importante.

“Si è stato segnale forte, quello arrivato dalle ragazze. Chiaro che dobbiamo dar continuità. Tre vittorie che ci hanno portato 9 punti in classifica e che ci hanno tolto dalla zona rossa. Era il minimo sindacale che mi sarei aspettato per Natale. L’8 gennaio ospitiamo Garlasco, un impegno davvero importante per noi. A Firenze è stato fatto qualcosa di maiuscolo. Mi aspetto l’atteggiamento giusto in campo, come si è visto nelle ultime settimane. L’elemento psicologico è fondamentale“.

Propositi e obiettivi per l’anno alle porte?

“Vorrei che la Prima squadra ripetesse la stagione passata. Scendendo nelle altre nostre categorie, sappiamo che la C è una competizione molto dura. Qui la società ha voluto investire al meglio, acquisendo i diritti di un’altra C perchè noi militavamo in D e dove abbiamo mancato d’un soffio i play-off. Nel roster, vi sono atlete che fanno doppio campionato: Under 18 e C, Under 16 Regionale e C. L’obiettivo con la C è la salvezza e la squadra ha tutte le carte in regola in tal senso. In Piemonte, vi sono ben poche società con squadre in B1 e in C. Noi lavoriamo tantissimo sul settore giovanile, dove abbiamo degli ottimi gruppi. Cito l’Under 18, l’Under 16 Regionale, l’Under 14. Al collegio nazionale, è stata convocata la nostra Susanna Occelli, dell’Under 16 regionale. Motivo di grande orgoglio per noi e per il territorio. Abbiamo 5 ragazze nella fase eliminatoria della selezione regionale. Segnali interessati e di buon auspicio“.