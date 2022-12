“Natale a Busto Arsizio” per la LPM Bam Mondovì: si parte con il girone di ritorno

Seguendo la tradizione degli ultimi anni sarà un Santo Stefano di gioco per la Serie A2 femminile di pallavolo. Non fa eccezione la Lpm Bam Mondovì, che si affaccia ad un periodo molto intenso di partite: dopo il 26 dicembre, la formazione monregalese sarà impegnata con la Coppa Italia a Montecchio il 30 dicembre e poi tornerà a concentrarsi sul campionato, con 4 partite dall’8 al 22 gennaio (più eventuali altre derivanti dal passaggio del turno in coppa).

Tornando però all’immediato, il 26 dicembre la LPM sarà impegnata sul difficile campo della Futura Giovani Busto Arsizio delle ex Zanette e Tonello. All’andata le bustocche diedero un dispiacere al “Puma”, imponendosi per 3-1 al Palamanera. Da allora le bustocche hanno subito un paio di stop inattesi, ma sono comunque terze in classifica a -6 da Brescia e a +3 su Mondovì.

La formazione di coach Solforati è reduce a sua volta da una netta sconfitta non preventivata, il 3-0 subito in casa dalla Chromavis Eco Db Offanengo. Il desiderio di capitan Bisconti e compagne è quello di dimostrare che quello con le lombarde è stato un passaggio a vuoto sporadico, e che è possibile dare il via ad un girone di ritorno convincente. Tre punti contro una diretta concorrente sarebbero un toccasana in quest’ottica.

Nelle fila della LPM Bam Mondovì sono da monitorare le condizioni della palleggiatrice Takagui, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio, mentre dopo il convincente set e mezzo nell’ultimo turno anche Populini potrebbe entrare in lizza per una maglia da titolare. Per Busto non è scesa in campo nell’ultimo turno Zanette, alle prese con un piccolo infortunio.

La vincente di questa sfida potrà anche trarre vantaggio in classifica dal big match del 27 dicembre tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia, seconda e prima in graduatoria. Chi ha una grossa chance di salire ancora è dunque la Bsc Materials Sassuolo (impegnata nel derby con la Emilbronzo 2000 Montale), che però dovrà trovare equilibri nuovi dopo l’infortunio (apparentemente molto grave) alla schiacciatrice Valentina Pomili.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 12

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovì

Orocash Lecco – Tecnoteam Albese Volley Como

Bsc Materials Sassuolo – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – D&a Esperia Cremona

Club Italia – Volley Hermaea Olbia

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia (martedì 27/12)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA