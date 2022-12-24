Tre impegni per la Rappresentativa U17 Piemonte VdA: i convocati

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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La costituenda Rappresentativa Regionale Under 17, mercoledì 4 gennaio 2023, parteciperà al Torneo “Triangolare con la rappresentativa” organizzato dalla Società VANCHIGLIA, mentre nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 gennaio sosterrà  degli allenamenti nonché incontri formativi. Di seguito il calendario degli impegni ed i relativi giocatori convocati

Lunedì 2 Gennaio 2023
Ore 09:30 ritrovo presso impianto sportivo di Via Ragazzoni 2 – Torino
Dalle ore 10:00  alle ore 11:30 Allenamento
Ore 12:00 Pranzo
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 incontro formativo
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 Allenamento

COGNOME NOME SOCIETA’
ALTOMONTE THOMAS DIEGO ASD R G TICINO
BAGAROTTI FILIPPO ASD ARONA CALCIO
BESKOROVAYNYY MATTIA USD CITTA DI COSSATO
BIASSOLI PIETRO ASD BIELLESE 1902
CABELLA MATTEO ASD ASTI
CAVUOTO FRANCESCO ASD CHIERI
CHIABRANDO UMBERTO FCD PINEROLO
CORRADINO RICCARDO ASD ARONA CALCIO
COTRONEO ANTONIO ASD PRO EUREKA
DE LUCA VINCENZO GSD LASCARIS
DE LUCIA DIEGO ASD CHIERI
GALLOTTI FEDERICO ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.
GIACONA MATTEO ASD BORGOSESIA CALCIO
GILLARDO EMANUELE ACQUI F.C. SSDARL
ITALIANO FABIO EMANUELE GSD LASCARIS
LANZAFAME LUCA USD VANCHIGLIA 1915
LETTIERI VINCENZO ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.
LUCCA RICCARDO GSD VOLPIANO PIANESE
MANCINO CHRISTIAN ASD CHIERI
NASO NICOLAS GSD LASCARIS
PAULIUC NICOLO ASD CHISOLA CALCIO
PILETTA SIMONE ASD BORGOSESIA CALCIO
RIVERDITI JACOPO ASD ALBESE CALCIO
SOLAVAGIONE GIACOMO FOSSANO CALCIO SSDAR.L.
TADONE TOMMASO FOSSANO CALCIO SSDAR.L.
VALENTINI FEDERICO ASD CHIERI
VELCANI ARTAN ASD BIELLESE 1902
VILLANO FRANCESCO ASD CHISOLA CALCIO
VIOTTO EDOARDO ASD CE.VER.SA.MA BIELLA
ZANI FRANCESCO USD JUVENTUS DOMO

 

Martedì 3 Gennaio 2023
Ore 09:30 ritrovo presso impianto sportivo di Via Ragazzoni 2 – Torino
Dalle ore 10:00 alle ore 11:30 Allenamento
Ore 12:00 Pranzo
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 incontro formativo
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 Allenamento

COGNOME NOME SOCIETA’
ADAMO CHRISTIAN G.S.D. LASCARIS
BAANA RAYANE A.S.D. PRO EUREKA
CARNEVALE SCHIANCA DAVIDE U.S.D. ALPIGNANO
CHIFU CRISTIAN A.S.D. S.G. DERTHONA
CORONA LORENZO S.S.D. TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.
CORREALE GABRIELE A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953
DE DOMINICIS MATTIA F.C.D. PINEROLO
DELL’ AQUILA THOMAS A.S.D. NICHELINO HESPERIA
DIBIASE STEFANO A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
FRANZE CRISTIAN A.S.D. BEIBORG
GARLANDO LEONARDO A.S.D. CALCIO NOVESE
GIOANNINI MATTEO DOMENICO U.S.D. ALPIGNANO
GIRONDA ANDREA A.S.D. CHISOLA CALCIO
GUIDA ALESSANDRO A.S.D. CHIERI
LANZAFAME LUCA U.S.D. VANCHIGLIA 1915
MAMMOLENTI DAVIDE G.S.D. LASCARIS
MANFREDI DANIELE A.S.D. CHIERI
MASSAFRA LORENZO A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
MORMILE MARCO A.S.D. S.G. DERTHONA
PERETTO LEONARDO U.S.D. ALPIGNANO
PIRROTTA IVAN A.S.D. CHISOLA CALCIO
RUSSO EDOARDO A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
SOW ASANE VIRTUS MERCANDANTE SSDARL
SOW OUSEYNOU VIRTUS MERCANDANTE SSDARL
TORTORELLA ANDREA A.S.D. PRO EUREKA
VALENTE LORENZO U.S.D. VANCHIGLIA 1915
VITALE ALESSIO U.S.D. VANCHIGLIA 1915

 

Mercoledì 4 Gennaio 2023
Ore 10:00 ritrovo presso impianto sportivo di Via Ragazzoni 2 – Torino
Dalle ore  10:30 alle ore  11:30 ALLENAMENTO
Ore 12:00 Pranzo
Ore 14:30 inizio Torneo Triangolare

COGNOME NOME SOCIETA’
ADAMO CHRISTIAN G.S.D. LASCARIS
BIASSOLI PIETRO A.S.D. BIELLESE 1902
CARNEVALE SCHIANCA DAVIDE U.S.D. ALPIGNANO
CHIFU CRISTIAN A.S.D. S.G. DERTHONA
CORONA LORENZO S.S.D. TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.
CORREALE GABRIELE A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953
DE DOMINICIS MATTIA F.C.D. PINEROLO
FRANZE CRISTIAN A.S.D. BEIBORG
GIOANNINI MATTEO DOMENICO U.S.D. ALPIGNANO
GIRONDA ANDREA A.S.D. CHISOLA CALCIO
GUIDA ALESSANDRO A.S.D. CHIERI
LUCCA RICCARDO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
MAMMOLENTI DAVIDE G.S.D. LASCARIS
MASSAFRA LORENZO A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
MORMILE MARCO A.S.D. S.G. DERTHONA
PIRROTTA IVAN A.S.D. CHISOLA CALCIO
SOLAVAGIONE GIACOMO FOSSANO CALCIO SSDAR.L.
SOW ASANE VIRTUS MERCANDANTE SSDARL
SOW OUSEYNOU VIRTUS MERCANDANTE SSDARL
TORTORELLA ANDREA A.S.D. PRO EUREKA
VALENTINI FEDERICO A.S.D. CHIERI
VILLANO FRANCESCO A.S.D. CHISOLA CALCIO

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