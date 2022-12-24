Tre impegni per la Rappresentativa U17 Piemonte VdA: i convocati

La costituenda Rappresentativa Regionale Under 17, mercoledì 4 gennaio 2023, parteciperà al Torneo “Triangolare con la rappresentativa” organizzato dalla Società VANCHIGLIA, mentre nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 gennaio sosterrà degli allenamenti nonché incontri formativi. Di seguito il calendario degli impegni ed i relativi giocatori convocati
Lunedì 2 Gennaio 2023
Ore 09:30 ritrovo presso impianto sportivo di Via Ragazzoni 2 – Torino
Dalle ore 10:00 alle ore 11:30 Allenamento
Ore 12:00 Pranzo
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 incontro formativo
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 Allenamento
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ALTOMONTE
|THOMAS DIEGO
|ASD R G TICINO
|BAGAROTTI
|FILIPPO
|ASD ARONA CALCIO
|BESKOROVAYNYY
|MATTIA
|USD CITTA DI COSSATO
|BIASSOLI
|PIETRO
|ASD BIELLESE 1902
|CABELLA
|MATTEO
|ASD ASTI
|CAVUOTO
|FRANCESCO
|ASD CHIERI
|CHIABRANDO
|UMBERTO
|FCD PINEROLO
|CORRADINO
|RICCARDO
|ASD ARONA CALCIO
|COTRONEO
|ANTONIO
|ASD PRO EUREKA
|DE LUCA
|VINCENZO
|GSD LASCARIS
|DE LUCIA
|DIEGO
|ASD CHIERI
|GALLOTTI
|FEDERICO
|ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.
|GIACONA
|MATTEO
|ASD BORGOSESIA CALCIO
|GILLARDO
|EMANUELE
|ACQUI F.C. SSDARL
|ITALIANO
|FABIO EMANUELE
|GSD LASCARIS
|LANZAFAME
|LUCA
|USD VANCHIGLIA 1915
|LETTIERI
|VINCENZO
|ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L.
|LUCCA
|RICCARDO
|GSD VOLPIANO PIANESE
|MANCINO
|CHRISTIAN
|ASD CHIERI
|NASO
|NICOLAS
|GSD LASCARIS
|PAULIUC
|NICOLO
|ASD CHISOLA CALCIO
|PILETTA
|SIMONE
|ASD BORGOSESIA CALCIO
|RIVERDITI
|JACOPO
|ASD ALBESE CALCIO
|SOLAVAGIONE
|GIACOMO
|FOSSANO CALCIO SSDAR.L.
|TADONE
|TOMMASO
|FOSSANO CALCIO SSDAR.L.
|VALENTINI
|FEDERICO
|ASD CHIERI
|VELCANI
|ARTAN
|ASD BIELLESE 1902
|VILLANO
|FRANCESCO
|ASD CHISOLA CALCIO
|VIOTTO
|EDOARDO
|ASD CE.VER.SA.MA BIELLA
|ZANI
|FRANCESCO
|USD JUVENTUS DOMO
Martedì 3 Gennaio 2023
Ore 09:30 ritrovo presso impianto sportivo di Via Ragazzoni 2 – Torino
Dalle ore 10:00 alle ore 11:30 Allenamento
Ore 12:00 Pranzo
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 incontro formativo
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 Allenamento
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ADAMO
|CHRISTIAN
|G.S.D. LASCARIS
|BAANA
|RAYANE
|A.S.D. PRO EUREKA
|CARNEVALE SCHIANCA
|DAVIDE
|U.S.D. ALPIGNANO
|CHIFU
|CRISTIAN
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|CORONA
|LORENZO
|S.S.D. TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.
|CORREALE
|GABRIELE
|A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953
|DE DOMINICIS
|MATTIA
|F.C.D. PINEROLO
|DELL’ AQUILA
|THOMAS
|A.S.D. NICHELINO HESPERIA
|DIBIASE
|STEFANO
|A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
|FRANZE
|CRISTIAN
|A.S.D. BEIBORG
|GARLANDO
|LEONARDO
|A.S.D. CALCIO NOVESE
|GIOANNINI
|MATTEO DOMENICO
|U.S.D. ALPIGNANO
|GIRONDA
|ANDREA
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|GUIDA
|ALESSANDRO
|A.S.D. CHIERI
|LANZAFAME
|LUCA
|U.S.D. VANCHIGLIA 1915
|MAMMOLENTI
|DAVIDE
|G.S.D. LASCARIS
|MANFREDI
|DANIELE
|A.S.D. CHIERI
|MASSAFRA
|LORENZO
|A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
|MORMILE
|MARCO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|PERETTO
|LEONARDO
|U.S.D. ALPIGNANO
|PIRROTTA
|IVAN
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|RUSSO
|EDOARDO
|A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908
|SOW
|ASANE
|VIRTUS MERCANDANTE SSDARL
|SOW
|OUSEYNOU
|VIRTUS MERCANDANTE SSDARL
|TORTORELLA
|ANDREA
|A.S.D. PRO EUREKA
|VALENTE
|LORENZO
|U.S.D. VANCHIGLIA 1915
|VITALE
|ALESSIO
|U.S.D. VANCHIGLIA 1915
Mercoledì 4 Gennaio 2023
Ore 10:00 ritrovo presso impianto sportivo di Via Ragazzoni 2 – Torino
Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 ALLENAMENTO
Ore 12:00 Pranzo
Ore 14:30 inizio Torneo Triangolare
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ADAMO
|CHRISTIAN
|G.S.D. LASCARIS
|BIASSOLI
|PIETRO
|A.S.D. BIELLESE 1902
|CARNEVALE SCHIANCA
|DAVIDE
|U.S.D. ALPIGNANO
|CHIFU
|CRISTIAN
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|CORONA
|LORENZO
|S.S.D. TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.
|CORREALE
|GABRIELE
|A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953
|DE DOMINICIS
|MATTIA
|F.C.D. PINEROLO
|FRANZE
|CRISTIAN
|A.S.D. BEIBORG
|GIOANNINI
|MATTEO DOMENICO
|U.S.D. ALPIGNANO
|GIRONDA
|ANDREA
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|GUIDA
|ALESSANDRO
|A.S.D. CHIERI
|LUCCA
|RICCARDO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|MAMMOLENTI
|DAVIDE
|G.S.D. LASCARIS
|MASSAFRA
|LORENZO
|A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
|MORMILE
|MARCO
|A.S.D. S.G. DERTHONA
|PIRROTTA
|IVAN
|A.S.D. CHISOLA CALCIO
|SOLAVAGIONE
|GIACOMO
|FOSSANO CALCIO SSDAR.L.
|SOW
|ASANE
|VIRTUS MERCANDANTE SSDARL
|SOW
|OUSEYNOU
|VIRTUS MERCANDANTE SSDARL
|TORTORELLA
|ANDREA
|A.S.D. PRO EUREKA
|VALENTINI
|FEDERICO
|A.S.D. CHIERI
|VILLANO
|FRANCESCO
|A.S.D. CHISOLA CALCIO