Limone Piemonte: tutti gli eventi delle festività natalizie

Musica, animazione e spettacolo saranno gli ingredienti delle festività natalizie a Limone Piemonte, che propone un ricco cartellone di eventi gratuiti pensati per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Lunedì 26 dicembre è in programma una ciaspolata con destinazione Punta Buffe (1518 metri). Un itinerario ad anello, con dislivello di 500 metri e tempo di risaluta di circa tre ore, dove i partecipanti potranno esplorare i luoghi dove ha avuto inizio la storia del comprensorio denominato “Sole” e ammirare lungo il percorso il faggio secolare di Tetti Maschetta accompagnati da guide escursionistiche locali. La partenza è prevista alle 9.30 con ritrovo in Piazza San Sebastiano, mentre il rientro è previsto per il primo pomeriggio. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – 320 9135911 (Daniele) – [email protected]

Giovedì 29 dicembre dalle 20 alle 23 la Piazza del Municipio si animerà con l’esibizione del cantante, dj e intrattenitore Daniele Agnello.

Venerdì 30 dicembre sarà organizzata una ciaspolata al tramonto con guida escursionistica, alla scoperta di uno degli scorci più scenografici e ricchi di storia di Limone: i Forti ottocenteschi del Colle di Tenda. Partenza alle 14 da Limonetto, nel piazzale degli impianti sciistici, rientro previsto per le 19. Il percorso prevede un dislivello di 450 metri e un tempo di risalita di circa due ore e mezza.

Il costo dell’escursione è di 15 euro a persona (previste riduzioni per bambini e famiglie). Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – 320 9135911 (Daniele) – [email protected]

Nella serata della vigilia di Capodanno, venerdì 30 dicembre, si potrà assistere, come di consueto, alla suggestiva Fiaccolata dei Maestri della Scuola Sci Limone. A partire dalle 20.45 a Quota 1.400 nell’area limitrofa alla partenza della seggiovia Morel il pubblico potrà attendere l’arrivo del serpentone luminoso accompagnato dalla musica e dall’animazione dello showman saluzzese Andrea Caponetto. Alle 21.15 i maestri della Scuola Sci Limone partiranno da Baita 2000, illuminando la pista della Cresta. Al termine verranno offerti cioccolata calda e vin brûlé a tutti gli spettatori.

Sabato 31 dicembre nel centro storico si terrà una grande festa di Capodanno con musica e intrattenimento a cura dei dj di Radio 105. A partire dalle 22 la Piazza del Municipio inizierà ad animarsi con la selezione musicale dei dj resident Marco Scarica, Marco Marzi e Mario Jay Bee. Dopodiché salirà sul palco l’ospite della serata, il dj Comollo, che intratterrà il pubblico fino al grande countdown con il brindisi di mezzanotte. La serata, poi, proseguirà con musica e animazione live fino a notte fonda.

Il primo grande evento del 2023 sarà il “Limone Light, music and fire”, in programma per martedì 3 gennaio, ormai appuntamento fisso dell’inverno limonese. La manifestazione, presentata da Sonia De Castelli, sarà ospitata anche quest’anno dalle piste del Maneggio e vedrà susseguirsi, a partire dalle 18.30, la suggestiva fiaccolata dei bimbi e la coreografica esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone, a cui seguirà il gran finale con i fuochi artificiali piromusicali e intrattenimento con dj set. Al termine saranno distribuiti cioccolata calda e vin brûlé a tutti gli spettatori. In caso di impossibilità allo svolgimento l’evento sarà rinviato a giovedì 5 gennaio.

Sempre martedì 3 gennaio alle 20.45 il Teatro Alla Confraternita ospiterà il Concerto Lirico dell’Epifania. Sul palco di esibiranno numerosi artisti che interpreteranno alcune tra le più famose canzoni classiche italiane, americane e natalizie, romanze d’opera e d’operetta. Davide Bosi, presenterà il nutrito programma insieme al direttore artistico Mirella Caponetti, nota cantante lirica ormai di casa a Limone. Michela Varda si alternerà al pianoforte con Mirella Caponetti per accompagnare i seguenti cantanti: Anna Araghi (Soprano), Luca Barbieri (Baritono), Daniele Di Tommaso (Tenore), Chiara Manavella (Mezzo Soprano), Denis Bongiovanni (Baritono), Giada Sebastiani (Mezzo Soprano), Nina Franco (Mezzo Soprano) e Chiara Merante (Soprano). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 5 gennaio dalle 20 alle 23 in Piazza del Municipio musica e animazione in compagnia dei dj Marco Ruperto e Ale Morbelli.

Venerdì 6 gennaio il Piazzale Giovanni Boccaccio ospiterà il Mercatino di Forte dei Marmi Un’occasione da non perdere per gli amanti dello shopping, che a partire dal mattino potranno acquistare capi di abbigliamento, scarpe e accessori prodotti dall’eccellenza artigiana toscana in una vera e propria boutique a cielo aperto.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, le vie del centro storico si animeranno con musica e intrattenimento per bambini e famiglie che potranno incontrare la Befana e i suoi amici.

Inoltre, per la Festa della Befana gli amanti dell’outdoor potranno partecipare alla ciaspolata ai Tetti Ciocca, in frazione San Bernardo, accompagnati da guide escursionistiche locali che immergeranno gli escursionisti nella vita limonese di un tempo con aneddoti e racconti sulla storia locale. Ritrovo alle 9.30 presso la chiesetta in frazione San Bernardo, rientro previsto intorno alle 15. L’escursione, che prevede un dislivello di 400 metri e una durata di risalita di circa due ore e mezza, ha un costo di 15 euro a persona. (previste riduzioni per bambini e famiglie). Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – 320 9135911 (Daniele) – [email protected]

Sempre venerdì 6 gennaio alle 17 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro si potrà assistere al Concerto spirituale di Natale, a cura dell’organista Fabio Pietro Di Tullio.

Inoltre, durante le festività natalizie riparte la programmazione cinematografica presso il Cine-Teatro Alla Confraternita. Per rilassarsi dopo una giornata sulla neve, sono previste numerose proiezioni di film di animazione e pellicole per famiglie in due turni, alle 18.30 e alle 21.

