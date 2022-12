Raduni Rappresentative Femminile, U19-U17-U15 di Calcio a 5: le convocazioni

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha reso noti i nominativi degli atleti convocati per le Rappresentative Regionali Femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 di Calcio a 5.

FEMMINILE CALCIO A 5 – MARTEDÌ 27 DICEMBRE ore 19.30 – Palestra “Canton Verteillac” di vicolo Cambi – Fontanetto Po (VC):

COGNOME NOME SOCIETA’ BONENTI SILVIA SANTA RITA FUTSAL CASAVECCHIA ANNALISA CERESOLE D’ALBA CODOGNO CAMILLA U.S. SAINT PIERRE DONNA CRISTINA ORANGE FUTSAL ASTI FERRARA CLAUDIA TOP FIVE FINOCCHIARO FABIANA FREEDOM FC GAZA GIULIA ACADEMY TORINO FUTSAL GILI ELISA FREEDOM FC MACHET ALINE AOSTA CALCIO 511 MALERBA VALERI C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE MONTAURO ALESSANDRA ORANGE FUTSAL ASTI ORFANO ASIA U.S. SAINT PIERRE RIZZO GIULIA AOSTA CALCIO 511 ROSSETTI ELISA TOP FIVE SPAGNUOLO ELISA U.S. SAINT PIERRE TORTIA CRISTINA ACADEMY TORINO FUTSAL VUILLERMIN FEDERICA U.S. SAINT PIERRE

UNDER 19 CALCIO A 5 – GIOVEDÌ 29 DICEMBRE alle 10 – Palestra “Canton Verteillac” di vicolo Cambi – Fontanetto Po (VC):

COGNOME NOME SOCIETA’ ACQUADRO LUCA TOP FIVE ASCIUTTO GIORGIO TOP FIVE BERARDI DENNIS FONTA COLOMBINI MASSIMO TOP FIVE D’ONOFRIO MATTEO TOP FIVE FRANZA ALESSANDRO POLISPORTIVA DRUENTO IANNACONE MATTIA DON BOSCO AGNELLI IERINO GABRIELE POLISPORTIVA DRUENTO LORENZONETTO THIAGO ACADEMY ROSTA CALCIO A 5 NEBIOLO DIEGO ACADEMY ROSTA CALCIO A 5 PICCOLO LORIS FONTA ROLANDO FABIO TOP FIVE SPERDUTO CRISTIAN POLISPORTIVA DRUENTO TERZANO ALESSIO TOP FIVE TIMARU AUGUSTIN IULIAN TOP FIVE VAILATTI JESON AURORA NICHELINO ZITARI DENNIS DON BOSCO AGNELLI

UNDER 17 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 27 DICEMBRE alle ore 10 – Palestra “Canton Verteillac” di vicolo Cambi – Fontanetto Po (VC):

COGNOME NOME SOCIETA’ ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI AMANTE GABRIELE L 84 AMICO GIACOMO ORANGE FUTSAL ASTI ANGELINO LUCA ORANGE FUTSAL ASTI ARGIRO’ SIMONE AOSTA CALCIO 511 BISCAGLIA CHRISTIAN TOP FIVE BUTNARU ANDREA L 84 CAVALLO MARCO ORANGE FUTSAL ASTI DE RISI GIANLUCA ACADEMY TORINO FUTSAL FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5 GROSSO JACOPO AOSTA CALCIO 511 IACOPINO NICHOLAS ORANGE FUTSAL ASTI LONGO FABIO ELLEDI FUTSAL RL MERLO ALESSANDRO ORANGE FUTSAL ASTI NEGRO CARLO ELLEDI FUTSAL RL PIROZZOLI ALESSIO L 84 REI EMANUELE VITTORIO POLISPORTIVA BARDONECCHIA SELIMI ERSON POLISPORTIVA BARDONECCHIA

Gli atleti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione.

UNDER 15 CALCIO A 5 – MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE alle 10.00 – Palestra “Casa del Pellegrino” di via San Giovanni Bosco, 30 – Villanova d’Asti (AT):

COGNOME NOME SOCIETA’ BASSO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI CARACCIOLO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI CIRIOTTI FRANCESCO ORANGE FUTSAL ASTI COTRONE RICCARDO AOSTA CALCIO 511 D’ORAZIO GABRIELE L 84 DE CESARIO LORENZO TOP FIVE DIEMOZ MATTEO AOSTA CALCIO 511 FOLETTO FRANCO AOSTA CALCIO 511 LUBERTO SIMONE AOSTA CALCIO 511 PALUMBO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI PRINCIPATO LORENZO ELLEDI FUTSAL RL ROMANO DIEGO POLISPORTIVA DRUENTO TANCREDI DANILO ELLEDI FUTSAL RL TAVERNITI LUCA TOP FIVE VERCELLI LUIGI ORANGE FUTSAL ASTI ZEDDA SAMUELE L 84

