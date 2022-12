Volley D/F – Villanova in testa da solo, Racconigi fa sudare Val Chisone; Alba-Monviso, che spettacolo!

Si chiude con il botto la Serie D femminile di pallavolo, nell’ultimo turno del 2022. Il campionato si affaccia alla lunga pausa (si tornerà in campo il 4 febbraio, ad eccezione delle squadre impegnate in Coppa Piemonte) con una capolista solitaria e con tante lotte per tutte le posizioni.

Completa il sorpasso in testa il Villanova Volley Bam, che dopo aver raggiunto il Mollificio R.m.i. Val Chisone lo stacca ora di un punto. Le torinesi, come vedremo, trovano molte difficoltà in quel di Racconigi, mentre le ragazze di coach Castellino infliggono una dura lezione al Volley Busca. Le due formazioni danno vita ad un primo set combattutissimo, che le villanovesi si aggiudicano solo ai vantaggi. Poi, però, le padrone di casa salgono di colpi e lasciano le avversarie a 11 e 8 punti, regalandosi così un Natale in vetta solitarie.

Come già accennato in precedenza, sfiora il colpaccio la Rs Volley Racconigi, che mette alle corde l’ex capolista Mollificio R.m.i. Val Chisone e porta a casa un meritato punto. Le ospiti vanno avanti due volte, vincendo primo e terzo set con vantaggi minimi, ma in entrambe le occasioni le racconigesi si riprendono con grinta e riportano la situazione in parità. Al tiebreak le torinesi vanno avanti e dominano, portando a casa due punti, ma onore alla formazione di coach Benvenuti, arrivata ad un passo da una piccola impresa.

Una sfida sulla carta relativamente scontata, quella tra Banca d’Alba L’Alba Volley e Monviso Volley, si trasforma in una sfida molto combattuta e densa di emozioni. La formazione albese vince il primo parziale 25-21 ma subisce la rimonta delle bargesi, che portano a casa i successivi due set. Con le spalle al muro le giovani di coach Biestro tornano in campo determinate e vincono quarto set e tiebreak, concludendo in questo modo un anno pieno di soddisfazioni al terzo posto.

Continua l’ottimo momento della Sicom Cherasco, che conquista il quarto 3-0 consecutivo in campionato, questa volta ai danni del Val Sangone Volley. Il sestetto di coach Berra conferma dunque il suo ottimo stato di forma e può concentrarsi sulle ultime due gare di Coppa Piemonte di gennaio: le cheraschesi sono in testa al loro girone ed hanno la concreta possibilità di qualificarsi alla fase successiva.

Punti pesanti ed ossigeno puro per la Insieme Marene-Savigliano, che non poteva sbagliare nella sfida casalinga contro il fanalino di coda Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley. La gara offre diverse sfaccettature, con le ragazze di coach Rossi capaci di portarsi a casa un set conducendolo sempre (il primo), uno recuperando uno svantaggio di 4 punti (il secondo) e uno molto equilibrato (il terzo). Top scorer delle marenesi è Liveli con 14 punti.

Se la sfida di Coppa Piemonte tra LPM Bam Mondovì e Bcc-Surrauto Cervere era stata molto equilibrata, non si può dire lo stesso dell’incontro di campionato dell’ultimo turno. Le cerveresi si impongono per 3-0, dominando la gara da un capo all’altro, guidate dai 10 punti dell’opposto Muratori. In casa monregalese sono troppi i 38 errori gratuiti (16 nel solo secondo set) per provare ad opporre una qualsivoglia resistenza.

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 11

Banca d’Alba L’Alba Volley – Monviso Volley 3-2 (25-21, 26-28, 23-25, 25-22, 15-9)

Sicom Cherasco – Val Sangone Volley 3-0 (25-19, 25-23, 25-19)

Insieme Marene-Savigliano – Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley 3-0 (25-19, 25-20, 25-22)

Rs Volley Racconigi – Mollificio R.m.i. Val Chisone 2-3 (23-25, 25-17, 23-25, 25-19, 8-15)

LPM Bam Mondovì – Bcc-Surrauto Cervere 0-3 (14-25, 18-25, 19-25)

Villanova Volley Bam – Volley Busca (26-24, 25-11, 25-8)

SERIE D FEMMINILE – CLASSIFICA

Villanova Volley Bam 29 Mollificio R.m.i. Val Chisone 28 Banca d’Alba L’Alba Volley 22 Val Sangone Volley 22 Sicom Cherasco 20 Bcc-Surrauto Cervere 17 Rs Volley Racconigi 17 Volley Busca 14 Monviso Volley 13 Insieme Marene-Savigliano 7 LPM Bam Mondovì 5 Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley 1

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 12

LPM Bam Mondovì – Banca d’Alba L’Alba Volley

Val Sangone Volley – Volley Busca

Rs Volley Racconigi – Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley

Sicom Cherasco – Mollificio R.m.i. Val Chisone

Insieme Marene-Savigliano – Bcc-Surrauto Cervere

Villanova Volley Bam – Monviso Volley