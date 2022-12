Tennis: il circolo ACLI San Cassiano brilla al Trofeo Caroleo

Il circolo ACLI San Cassiano di Alba, affiliato all’US Acli provinciali di Cuneo, ha al suo interno una squadra di tennis che sta disputando un’ottima stagione agonistica nel campionato a squadre di serie C.

Quest’anno, per loro, si è trattato della prima esperienza in una serie così alta, prima assoluta in 55 anni di storia del circolo. La squadra di San Cassiano ha dimostrato di essere fin da subito un osso duro da battere e si è posizionata inaspettatamente seconda nel girone, accedendo al play-off per la fase nazionale, sfiorata di un soffio.

Attualmente la squadra è impegnata nel trofeo invernale a squadre più prestigioso del Piemonte – il “Luciano Caroleo” – con all’attivo tre vittorie su tre gare disputate. Dal 2008, il “Trofeo Caroleo” rappresenta il più importante appuntamento piemontese a squadre, capace di coinvolgere i migliori giocatori tesserati per le formazioni della regione, nel maschile come nel femminile.

La squadra è sostenuta dagli sponsor: Livetech, Tuttoinlega Onnicar e AM Driver.

c.s.