Le Alpi Occidentali fanno il pieno al Trofeo CONI: cuneesi grandi protagonisti

Domenica 18 dicembre seconda e ultima giornata di gare per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali in Trentino, in occasione del Trofeo CONI dedicato agli sport invernali. La classifica finale vede al primo posto la squadra del Trentino e al secondo quella del Piemonte. Lo score delle due rappresentative è identico, 30 punti, ma i trentini hanno vinto perché hanno gareggiato in 11 discipline contro le 9 dei piemontesi. Per lo sci alpino era in programma un Gigante per la categoria Ragazzi sulla pista Cioca 2 di Pinzolo.

Ottimi ancora una volta i risultati in campo maschile, con la vittoria di Michele Vivalda dell’Equipe Limone in 56”,95/100, con 13/100 di vantaggio su Riccardo Depetris Pollini dell’Ossola Ski Team e con 1”,78/100 su Niccolò Castri dell’asd Colomion. Undicesimo posto per Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team, secondo tra i nati nel 2010. al quindicesimo posto Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard. Vittoria Pais Bianco dello Sci Club Auronzo ha tenuto fede al suo nome, imponendosi nella gara femminile in 57”,62/100, con 1”,18/100 di vantaggio su Alenah Taschler, altoatesina dell’Amateursportclub Gsiesertal.

Terzo posto ad 1”,65/100 per Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone, prima delle nate nel 2020. Al dicias-settesimo posto Giorgia Casella del Mondolé Ski Team, mentre Alice Scaffidi Muta dello Sci Club Sansicario Cesana si è piazzata ventottesima. Staffette miste invece per lo sci nordico sulla pista Malghette di Campo Carlo Magno, con la vittoria della formazione Alpi Occidentali A, di cui facevano parte con Lucia Delfino, Leonardo Brondello, Viola Camperi e Nicola Giordano, che hanno concluso in 22’,14”,1/100, con 1”,4/10 di vantaggio su vantaggio sul team Alpi Centrali A e con 20”,3/10 su Alto Adige A. Settimo posto per Alpi Occidentali B, di cui facevano parte Giulia Ron-chail, Giacomo Maurino, Lucia Brocchiero e Mario Einaudi.

1 of 3

c.s.