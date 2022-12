Coppa Italia Eccellenza: ufficiale, la Finale Volpiano Pianese-Alba si giocherà a Moretta

Si giocherà in Granda la finalissima della Coppa Italia di Eccellenza (fase regionale) fra Volpiano Pianese e Moretta: il Comitato Piemonte VdA della LND ha scelto Moretta come sede del match, in programma nel giorno dell’Epifania.

La gara si disputerà alle 14.30 presso il sintetico dello stadio di Via Fornace. Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari della durata di quindici minuti cadauno, seguiti – in caso di ulteriore parità – dalla esecuzione dei calci di rigore.

Le rispettive partite, valevoli per il campionato di Eccellenza, calendarizzate per domenica 8 gennaio (Volpiano Pianese-Verbania e Alba Calcio-CBS) sono state posticipate e ri-programmate per mercoledì 11 gennaio (ore 20.30), salvo successive modifiche.