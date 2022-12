Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì chiude l’andata con Offanengo e con un occhio alla Coppa Italia

Giunge alla fine il girone di andata della LPM Bam Mondovì nella A2 femminile di pallavolo. Le monregalesi saranno impegnate domenica 18 tra le mura amiche del Palamanera contro la Chromavis Eco Db Offanengo dell’ex Francesca Trevisan. La formazione cremonese è attualmente al penultimo posto in classifica con 9 punti ed è reduce da una serie poco positiva di 5 sconfitte nelle ultime 6 gare.

Opposto il percorso del “Puma”, che grazie a 4 vittorie nelle ultime 5 ha risalito la classifica attestandosi al terzo posto a pari merito con la Futura Giovani Busto Arsizio. La formazione di coach Solforati arriva dalla bella vittoria in casa della D&A Esperia Cremona, che ha ricaricato anche dal punto di vista mentale l’ambiente e le giocatrici.

La fine del girone d’andata coincide anche con la definizione della griglia della Coppa Italia di A2: Mondovì è già certa della qualificazione, ma ancora non sa né posizione né avversaria. In teoria, con una vittoria e improbabili sconfitte di ITAS Trentino e Busto Arsizio, la LPM potrebbe ancora finire in seconda posizione che significherebbe saltare il primo turno. Molto più probabile, sempre in casi di successo, un arrivo al quarto posto ed un incrocio contro la quinta del girone B, da disputare in casa.

Se invece per il sestetto di coach Solforati arrivasse una sconfitta, e se questa coincidesse con una vittoria della Bsc Materials Sassuolo, allora sarebbe quinto posto con il primo turno di coppa da affrontare in trasferta l’11 dicembre. Ma al di là di calcoli ed incroci la LPM Bam Mondovì deve conquistare i tre punti per la propria classifica, anche in vista di una futura seconda fase molto insidiosa.

Tra le altre sfide della giornata, le tre formazioni che precedono la LPM in classifica affrontano tre delle compagini più in difficoltà in questo periodo. Valsabbina Millenium Brescia, Itas Trentino e Futura Giovani Busto Arsizio affronteranno (tutte in casa) rispettivamente Emilbronzo 2000 Montale, D&A Esperia Cremona e Club Italia.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 11

Valsabbina Millenium Brescia – Emilbronzo 2000 Montale

Futura Giovani Busto Arsizio – Club Italia

Lpm Bam Mondovì – Chromavis Eco Db Offanengo

Volley Hermaea Olbia – Orocash Lecco

Bsc Materials Sassuolo – Tecnoteam Albese Volley Como

Itas Trentino – D&A Esperia Cremona

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA