Volley D/F – Per Cherasco e Racconigi sfide di alta quota, di nuovo contro Mondovì e Cervere

Ultima giornata del 2022 e del girone di andata per la serie D femminile di pallavolo. Saranno dunque le ultime sfide per le nove cuneesi impegnate nel campionato, prima del “letargo” che le vedrà tornare in campo non prima di sabato 4 febbraio.

Periodo di sfide complicate per la Rs Volley Racconigi, che dopo Val Sangone si trova ad affrontare tra le mura amiche la co-capolista Mollificio R.m.i. Val Chisone. Per le racconigesi è un altro impegno difficile, contro una formazione certamente vogliosa di riscatto dopo lo stop della settimana precedente, ma anche una possibilità di non perdere terreno dalla zona più nobile della classifica.

Dall’ultimo turno è salito in testa alla graduatoria anche il Villanova Volley Bam, che cerca gli ultimi tre punti del 2022 nella sfida casalinga con il Volley Busca. Sarà una partita molto sentita per il coach delle monregalesi, Gigi Castellino, ex della sfida come un paio di sue attuali giocatrici. Le ospiti buschesi hanno di fronte un impegno ostico, ma eventuali tre punti le aiuterebbero ad allontanarsi, forse anche in maniera definitiva, dalla zona retrocessione.

Una delle formazioni più lanciate di dicembre è la Sicom Cherasco, reduce da quattro successi di fila e da una scalata in classifica che ora dice quinto posto. La formazione di coach Berra può chiudere con una nota alta ospitando il Val Sangone Volley, in uno scontro aperto a qualsiasi risultato. Le torinesi si trovano cinque punti avanti alle cheraschesi al terzo posto, e non possono più perdere punti per restare in scia alle prime due.

Anche la Banca d’Alba L’Alba Volley chiude il suo 2022 in casa, in caccia di un successo che andrebbe a coronare una prima parte di stagione sublime, in Serie D come in Under 18. Le giovani di coach Biestro si troveranno però di fronte un Monviso Volley ringalluzzito dal netto successo su Mondovì della scorsa giornata, che non farà sconti alle albesi: queste ultime partono favorite ma non potranno permettersi di sottovalutare le bargesi.

Parlando di LPM Bam Mondovì, la formazione di coach Pretto si trova di nuovo davanti la Bcc-Surrauto Cervere. Le due formazioni si sono incontrate in Coppa Piemonte non più tardi di 10 giorni fa, ed hanno dato vita ad una battaglia di cinque set conquistata dalle cerveresi. Queste ultime erano prive di un paio di attaccanti di palla aperta, mentre le monregalesi non si sono espresse al meglio: che sia la premessa ad una nuova gara piena di emozioni?

A chiudere la giornata c’è la sfida tra la Insieme Marene-Savigliano e il fanalino di coda Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley. Per le giovani marenesi è una ghiotta possibilità di staccare ancor di più Mondovì e lo stesso Piossasco in coda alla classifica, a condizione però di giocare come sanno contro una formazione comunque in crescita. Un passo falso come quello della scorsa settimana a Busca sarebbe deleterio per gli obiettivi delle ragazze di coach Rossi.

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 11

Banca d’Alba L’Alba Volley – Monviso Volley

Sicom Cherasco – Val Sangone Volley

Insieme Marene-Savigliano – Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley

Rs Volley Racconigi – Mollificio R.m.i. Val Chisone

LPM Bam Mondovì – Bcc-Surrauto Cervere

Villanova Volley Bam – Volley Busca

SERIE D FEMMINILE – CLASSIFICA