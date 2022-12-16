Lunedì si raduna la Rappresentativa Regionale Femminile: ecco le convocate!

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha reso note le convocazioni per il raduno della rappresentativa regionale Femminile che si terrà lunedì 19 dicembre (ore 19.45) al campo sportivo “Comunale” di via Monte Bianco, 7 – Romagnano Sesia (NO).
Ecco l’elenco completo delle convocate
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BARCHI
|ADELA
|ACF BIELLESE
|BIASOTTI
|MARTINA
|ACF ALESSANDRIA
|BIGGI
|GIULIA
|ACF ALESSANDRIA
|BIONDA
|MARTINA
|GRAVELLONA SAN PIETRO
|BRICCO
|AGNESE
|NOVARA WOMEN
|CAMATINI
|CHIARA
|BULE’ BELLINZAGO
|CARAZZOLO
|DESIRÈE
|ACF BIELLESE
|CAVAGNETTO
|GLORIA
|ACF BIELLESE
|COSENTINO
|SARA
|ACADEMY PRO VERCELLI
|DALERBA
|ANGELICA
|ACF ALESSANDRIA
|DELIA
|MARTINA
|BULE’ BELLINZAGO
|DONDOLIN
|GINEVRA
|ACADEMY PRO VERCELLI
|EL AKRI
|FADWA
|BULE’ BELLINZAGO
|ELEMENTI
|STEFANIA
|ACADEMY PRO VERCELLI
|FAVARO
|GIULIA
|ACF BIELLESE
|FERRARIS
|MICHELLE
|BULE’ BELLINZAGO
|GASPARINI
|LUDOVICA
|ACADEMY PRO VERCELLI
|GHIO
|MARIKA
|ACF ALESSANDRIA
|GRAMONI
|ELISA
|BULE’ BELLINZAGO
|IZZO
|ANGELA
|BULE’ BELLINZAGO
|LUISON
|MARTINA
|ACF ALESSANDRIA
|MARAZZATO
|CAROLINA
|ACF BIELLESE
|MAZZONI
|EMMA
|BULE’ BELLINZAGO
|NINO
|MARTINA
|BULE’ BELLINZAGO
|ORLANDO
|FRANCESCA
|NOVARA WOMEN
|RUSSO
|GRETA
|ACF ALESSANDRIA
|SACCO
|GIULIA
|GRAVELLONA SAN PIETRO
|SULAJ
|ASIA
|ACADEMY PRO VERCELLI
|VACCA
|SILVIA
|ACF BIELLESE
|VITIELLO
|GIUSEPPINA
|NOVARA WOMEN