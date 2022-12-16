Lunedì si raduna la Rappresentativa Regionale Femminile: ecco le convocate!

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Il Comitato Piemonte VdA della LND ha reso note le convocazioni per il raduno della rappresentativa regionale Femminile che si terrà lunedì 19 dicembre (ore 19.45) al campo sportivo “Comunale” di via Monte Bianco, 7 – Romagnano Sesia (NO).

Ecco l’elenco completo delle convocate

COGNOME NOME SOCIETA’
BARCHI ADELA ACF BIELLESE
BIASOTTI MARTINA ACF ALESSANDRIA
BIGGI GIULIA ACF ALESSANDRIA
BIONDA MARTINA GRAVELLONA SAN PIETRO
BRICCO AGNESE NOVARA WOMEN
CAMATINI CHIARA BULE’ BELLINZAGO
CARAZZOLO DESIRÈE ACF BIELLESE
CAVAGNETTO GLORIA ACF BIELLESE
COSENTINO SARA ACADEMY PRO VERCELLI
DALERBA ANGELICA ACF ALESSANDRIA
DELIA MARTINA BULE’ BELLINZAGO
DONDOLIN GINEVRA ACADEMY PRO VERCELLI
EL AKRI FADWA BULE’ BELLINZAGO
ELEMENTI STEFANIA ACADEMY PRO VERCELLI
FAVARO GIULIA ACF BIELLESE
FERRARIS MICHELLE BULE’ BELLINZAGO
GASPARINI LUDOVICA ACADEMY PRO VERCELLI
GHIO MARIKA ACF  ALESSANDRIA
GRAMONI ELISA BULE’ BELLINZAGO
IZZO ANGELA BULE’ BELLINZAGO
LUISON MARTINA ACF ALESSANDRIA
MARAZZATO CAROLINA ACF BIELLESE
MAZZONI EMMA BULE’ BELLINZAGO
NINO MARTINA BULE’ BELLINZAGO
ORLANDO FRANCESCA NOVARA WOMEN
RUSSO GRETA ACF ALESSANDRIA
SACCO GIULIA GRAVELLONA SAN PIETRO
SULAJ ASIA ACADEMY PRO VERCELLI
VACCA SILVIA ACF BIELLESE
VITIELLO GIUSEPPINA NOVARA WOMEN

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