La neve è arrivata, abbondante, sul Piemonte ed arrivano le prime variazioni sulle partite di calcio dei campionati regionali. In Promozione (Girone C), cambio di location per la sfida fra San Sebastiano e Pinasca, valevole per la quindicesima giornata: la gara si disputerà sul sintetico di Verzuolo, in Via XXV Aprile, sempre domenica 18 dicembre alle 14.30.