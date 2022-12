Volley C/F – Per Libellula cinque set di battaglia e vittoria su Asti! Tre punti e quarto posto per Vicoforte

Giornata a tinte più chiare che scure per le cuneesi impegnate nella Serie C femminile di pallavolo. Approfittando del turno casalingo Libellula e Vicoforte ottengono due successi molto importanti, mentre non riesce lo stesso ad una incerottata El Gall.

L’apertura è dedicata all’ottimo successo, faticato ma ottimo, della Libellula Volley, che si impone al tiebreak nella sentitissima sfida contro il Club76 Playasti. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio, con le braidesi brave ad andare due volte in vantaggio e le astigiane abili a recuperare in entrambe le occasioni. Il quinto set è dunque la logica conclusione della sfida: la frazione inizia in equilibrio (8-7 Libellula al cambio campo) per poi trasformarsi in un monologo delle padrone di casa fino al 15-9 finale. La formazione di coach Relato stacca così il gruppetto delle ultime quattro e può farlo ancor di più nel prossimo match con la Pallavolo Montalto Dora.

Proprio la Pallavolo Montalto Dora non riesce a creare fastidi ad un brillante Vicoforte Volley Ceva Bam, che non stecca nell’ultima sfida casalinga del 2022. Le vicesi (come confermato anche dalle centrali Giulia Sciolla e Alison Verra, intervenute ieri sera a “Terzo Tempo”, la trasmissione sportiva di IdeaWebTV) sono brave a condurre la sfida evitando cali di tensione poco opportuni che avrebbero rimesso in carreggiata le ospiti. Per la formazione di coach Pagliuca, riportatasi a un punto dalla zona playoff, l’anno solare si chiude con la trasferta in casa della Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli.

Per un gioco di incastri, la stessa Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli è stata ospite di El Gall. Al termine di una settimana difficile dal punto di vista fisico, le albesi non riescono a tenere il passo delle avversarie, a cui cedono il primo set per 25-6. La reazione delle ragazze di coach Arduino è netta nei successivi due parziali, ma non basta per conquistarne alcuno. El Gall resta dunque nel gruppo di squadre a 7 punti e chiuderà il suo 2022 in casa della Cascina Capello Chieri.

La giornata è anche caratterizzata da una nuova capolista. La Isil Volley Almese Massi espugna infatti il campo della Unionvolley Pinerolo, infliggendole la prima sconfitta stagionale e sorpassandola in vetta. Alle loro spalle si conferma la A.F. Volley, ora in solitaria dopo che la Mts Ser Santena 95 ha perso un punto nella sfida contro la Cascina Capello Chieri.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 10

G.S. Sangone Nichelino – A.F. Volley 0-3 (22-25, 22-25, 16-25)

Mts Ser Santena 95 – Cascina Capello Chieri 3-2 (24-26 25-17, 25-21, 25-27, 15-6)

Vol-ley Academy Volpiano – In Volley Piemonte 0-3 (15-25, 12-25, 24-26)

Unionvolley Pinerolo – Isil Volley Almese Massi 1-3 (20-25, 25-19, 14-25, 21-25)

Vicoforte Volley Ceva Bam – Pallavolo Montalto Dora 3-0 (25-9, 25-17, 25-14)

El Gall – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 0-3 (6-25, 18-25, 18-25)

Libellula Volley – Club76 Playasti 3-2 (25-23, 18-25, 25-22, 18-25, 15-9)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Isil Volley Almese Massi 27 Unionvolley Pinerolo 26 A.F. Volley 21 Vicoforte Volley Ceva Bam 20 Mts Ser Santena 95 20 Cascina Capello Chieri 19 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 17 In Volley Piemonte 17 Club76 Playasti 12 Libellula Volley 10 G.S. Sangone Nichelino 7 El Gall 7 Pallavolo Montalto Dora 7 Vol-ley Academy Volpiano 0

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 11

Club76 Playasti – G.S. Sangone Nichelino

In Volley Piemonte – Mts Ser Santena 95

Isil Volley Almese Massi – Vol-ley Academy Volpiano

A.F. Volley – Unionvolley Pinerolo

Pallavolo Montalto Dora – Libellula Volley

Cascina Capello Chieri – El Gall

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Vicoforte Volley Ceva Bam