Savigliano, fondo a sostegno della locazione: ultimi giorni per le domande

Ultimi giorni per partecipare al bando per il Fondo a sostegno della locazione 2022. Il 22 dicembre scade infatti il termine per presentare la domanda per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. In altri termini, si tratta di un contributo dato sui contratti d’affitto a mercato libero (sono escluse, per esempio, le case popolari).

La misura è finanziata dalla Regione Piemonte, con una compartecipazione del Comune di Savigliano.

Possono partecipare coloro che siano in possesso di determinati valori dell’Isee e del reddito complessivo. Tutte le informazioni ed i dettagli sui requisiti di accesso sono disponibili sul sito internet del Comune di Savigliano.

Le domande potranno essere presentate presso l’Ufficio solidarietà sociale del Municipio tramite appuntamento da fissarsi telefonando ai seguenti numeri di telefono: 0172.710271 – 710260.

c.s.