Hockey Indoor, A/M Elite: concentramento di Padova rinviato, l’HC Bra si prepara per i prossimi impegni

Per cause di forza maggiore (impraticabilità del campo di gioco: superficie bagnata in una zona, a causa di un’infiltrazione ndr), non si è disputato il secondo concentramento 22/23 della serie A Elite di Hockey Indoor. Domenica scorsa, al “PalaCus” di Padova, l’HC Bra (che aveva già raggiunto il capoluogo veneto) avrebbe dovuto affrontare Bondeno e Cus Padova. I gialloneri, domenica 18 dicembre, ospiteranno (al palasport di viale Risorgimento) il terzo concentramento e se la vedranno con Valchisone e Cus Pisa.