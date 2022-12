Volley A1/F: niente da fare per Cuneo a Palazzo Wanny. Scandicci vince 3-0

Niente da fare per la Cuneo Granda S.Bernardo nel secondo scontro consecutivo con una big del campionato di A1: dopo il ko casalingo contro Milano, le “Gatte” cedono 3-0 alla Savino del Bene Scandicci nell’undicesima giornata. 25-20, 25-22 e 25-16 i parziali della sfida a favore della formazione toscana, guidata Massimo Barbolini e con Zhu Ting top scorer con 14 punti: alla formazione di coach Zanini non bastano Szakmary, Drews e Gicquel in doppia cifra per evitare la sconfitta.

Prossimo turno: domenica 18 dicembre Scandicci sarà di scena a Bergamo (ore 17); Cuneo a Busto Arsizio (ore 20).