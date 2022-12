Volley A2/M – Cuneo torna nel fortino casalingo per affrontare la “bestia nera” Bergamo

Non si è ancora posata la polvere del turno infrasettimanale che la Serie A2 maschile di pallavolo è già pronta a tornare in campo. La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, reduce dalla sconfitta in casa della Videx Yuasa Grottazzolina torna tra le imbattute mura del palazzetto di San Rocco Castagnaretta in un match ad alta tensione con la ex capolista Agnelli Tipiesse Bergamo.

La formazione bergamasca ha perso la vetta della classifica perdendo in casa della Consoli McDonald’s Brescia nell’ultimo turno, e può essere considerata la bestia nera dei cuneesi. Le due formazioni, infatti, si sono affrontate 5 volte nelle ultime 2 stagioni (4 in campionato, 1 in Coppa Italia) ed il bilancio è di 5-0 per la formazione lombarda.

I biancoblu di coach Giaccardi dovranno dimenticare in fretta la sconfitta di giovedì, l’ultima di una serie di trasferte piuttosto complicate. Cuneo ha però dimostrato più volte di saper rinascere dalle sue ceneri dopo pesanti sconfitte regolando tra le mura amiche formazioni come l’attuale capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e la BCC Castellana Grotte. Il fischio di inizio della gara è previsto per domenica sera alle 18.

Proprio la capolista Vibo Valentia tenterà in questo turno di ampliare la sua leadership in casa contro la HRK Motta di Livenza ultima e staccatissima dalla penultima posizione. Grottazzolina, terza, affronterà invece una Consar RCM Ravenna in salute e recente trionfatrice sulla temibile Conad Reggio Emilia.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 12

Tinet Prata di Pordenone – BCC Castellana Grotte (sabato)

Videx Yuasa Grottazzolina – Consar RCM Ravenna

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – HRK Motta di Livenza

Delta Group Porto Viro – Cave Del Sole Lagonegro

Consoli McDonald’s Brescia – Pool Libertas Cantù

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Agnelli Tipiesse Bergamo

Kemas Lamipel Santa Croce – Conad Reggio Emilia

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA