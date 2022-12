Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì in trasferta a Cremona per rafforzare il quarto posto

Uno dei due anticipi della decima giornata di Serie A2 femminile di pallavolo vede in campo la LPM Bam Mondovì. La formazione monregalese sarà infatti impegnata oggi (fischio di inizio ore 17,30) in casa della D&A Esperia Cremona.

Le cremonesi hanno avuto un ottimo inizio di stagione, imponendosi in tre delle prime quattro partite e accarezzando anche la testa della classifica. Nelle successive cinque sfide sono invece arrivate quattro sconfitte che hanno fatto peggiorato un po’ la classifica. Cremona è comunque in una solida sesta piazza a due soli due punti dal “Puma”. Insieme a Sassuolo ed Olbia le quattro compagini sono racchiuse in tre punti si giocano le posizioni dalla quarta alla settima. Importante sarebbe raggiungere la quarta moneta al termine del girone d’andata, in modo da avere il primo turno di Coppa Italia in casa.

Nella formazione di Cremona militano due recenti conoscenze del pubblico monregalese come la palleggiatrice Laura Pasquino e la centrale Sofia Ferrarini. Entrambe hanno vestito la casacca della LPM Bam Mondovì nella passata stagione ed in particolare la seconda si sta facendo notare a suon di buone prestazioni.

In casa LPM sarà importante dimenticare velocemente l’inattesa sconfitta di Olbia che ha interrotto la serie di tre vittorie consecutive. È stata anche un’occasione sprecata di accorciare sulla capolista Brescia, sconfitta da Albese. Per la formazione di coach Solforati potrebbe rivedersi la palleggiatrice Takagui, assente ad Olbia per un problema fisico. Con una vittoria da tre puntile monregalesi si garantirebbero quasi matematicamente l’accesso al tabellone di Coppa Italia, in attesa dell’ultima sfida dell’andata, in casa contro Offanengo.

Anche la capolista Valsabbina Millenium Brescia anticipa il suo match a sabato, ospite del Club Italia: per le bresciane sarà importante recuperare le assenti dell’ultimo turno e la brillantezza mancata. Proprio la Tecnoteam Albese Volley Como ospiterà la Futura Giovani Busto Arsizio terza, mentre per la Itas Trentino seconda c’è la vicina trasferta in casa della Orocash Lecco.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 10

Club Italia – Valsabbina Millenium Brescia (sabato)

D&a Esperia Cremona – Lpm Bam Mondovì (sabato)

Tecnoteam Albese Volley Como – Futura Giovani Busto Arsizio

Orocash Lecco – Itas Trentino

Chromavis Eco Db Offanengo – Bsc Materials Sassuolo

Emilbronzo 2000 Montale – Volley Hermaea Olbia

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA