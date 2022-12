Volley C/F – Tutte in casa le cuneesi: El Gall e Libellula in caccia di punti, per Vicoforte c’è Montalto Dora

O tutte in casa o tutte in trasferta: questo tocca alle formazioni cuneesi della Serie C femminile di pallavolo in questo momento della stagione. Nella decima giornata della stagione è tempo di un’infornata di sfide casalinghe: Tutte e tre, inoltre, hanno la seria possibilità di muovere la classifica.

Reduce dalle fatiche di Coppa Piemonte è il Vicoforte Volley Ceva Bam. Le vicesi si sono giocate fino all’ultima partita la qualificazione alle semifinali regionali, lasciando strada solo alla quotatissima Lilliput Pallavolo. La formazione di coach Pagliuca dovrà essere abile a resettare ed a focalizzarsi sulla prossima avversaria, la Pallavolo Montalto Dora. Le torinesi erano anche partite relativamente bene, ma cinque sconfitte nelle ultime sei gare le hanno fatto sprofondare all’ultimo posto. Tre punti per le verdeblu sarebbero utili anche per la caccia al terzo posto, grazie agli scontri diretti d’alta classifica di questo turno.

Reduce da un punto conquistato la scorsa settimana è la Libellula Volley, che ha dato segnali di grande vitalità a Canelli. Le ragazze di coach Relato saranno impegnate in una sfida molto sentita contro il Club76 Playasti, quindi tra due squadre dalla filosofia simile e con gli stessi obiettivi di crescita dei settori giovanili. La compagine astigiana si è mostrata in crescita nelle ultime settimane, sconfiggendo Vicoforte e superando il gruppo di squadre a 7 e 8 punti in classifica. Per le braidesi si tratta di una buona occasione per continuare a muovere la classifica, per di più contro un’avversaria diretta.

Un discorso non molto diverso può essere fatto per El Gall, che si trova di fronte la Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli. L’altra formazione astigiana ha dovuto faticare non poco per avere ragione di Libellula lo scorso sabato, e si trova poche posizioni più avanti rispetto alle giovani di coach Oriana Arduino. Il set vinto ad Almese potrebbe aver dato nuova linfa alle albesi, che potrebbero avere bisogno solo di una piccola “spintarella” per iniziare a fare punti e svoltare la loro stagione.

Già citati in precedenza, sono due i big match della giornata: il primo e più importante è quello tra Unionvolley Pinerolo e Isil Volley Almese Massi, prima e seconda nonché in fuga sul resto del gruppo. Anche lo scontro tra Mts Ser Santena e Cascina Capello Chieri è notevole, dato che si affrontano due delle tre terze in classifica. Di tutto ciò potrebbe trarre vantaggio A.F. Volley, impegnata sul più facile campo del G.S. Sangone Nichelino.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 10

G.S. Sangone Nichelino – A.F. Volley

Mts Ser Santena – Cascina Capello Chieri

Vol-ley Academy Volpiano – In Volley Piemonte

Unionvolley Pinerolo – Isil Volley Almese Massi

Vicoforte Volley Ceva Bam – Pallavolo Montalto Dora

El Gall – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Libellula Volley – Club76 Playasti

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA