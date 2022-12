Seconda Categoria – Langa e Carrù rischiano sui campi di Caramagnese e Villafalletto. Le inseguitrici incrociano le dita

La dodicesima giornata del campionato è alle porte per i raggruppamenti cuneesi di Seconda Categoria nei quali si preannuncia grande bagarre.

Nel Girone F big match che vedrà impegnata lontana dalle mura amiche la capolista Langa sul campo del temibile Caramagnese. Ai piedi del podio importante scontro interno per lo Sportroero che se la dovrà vedere con un Lenci Poirino che ha perso da alcune settimane le posizioni di testa. Impegni casalinghi per Neive e Stella Maris che incroceranno i guantoni rispettivamente contro Canale 2000 e Nizza Vallebelbo mentre il Cortemilia, fanalino di coda, farà visita all’Annonese. Chiude il palinsesto la sfida al centro della classifica tra Mezzaluna Villanova e l’Orange Cervere, staccati di due punti in graduatoria.

Nel Girone G trasferta sul campo di un Villafalletto reduce dal passaggio in Semifinale di Coppa Piemonte per la capolista Carrù, la quale non potrà certamente abbassare la guardia. Spera in un passo falso della battistrada il Piazza che a sua volta rischia non poco sul terreno di gioco dell’Olimpic Saluzzo. Impegni interni per le altre due inseguitrici San Chiaffredo e Valvermenagna che incroceranno i guantoni rispettivamente contro Dogliani e Virtus Busca mentre il Val Maira proverà ad espugnare il terreno di gioco del Salice. In coda sarà scontro diretto tra Bagnasco e Bernezzo mentre il Pro Brossasco cercherà di allontanare la zona calda della classifica nel match esterno contro il San Benigno.