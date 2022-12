Festa di sport al “Paschiero” – Spazio Talent Soccer vince il 2° Trofeo Città di Cuneo (FOTOGALLERY e VIDEO)

Una giornata di festa, di sport. Lo Stadio “Fratelli Paschiero” si accende in occasione dell’Immacolata per il 2° Trofeo Città di Cuneo che ha visto fronteggiarsi 12 squadre, categoria Esordienti Misti 2010-11, provenienti dalla Granda, dal Piemonte, ma non solo. Un appuntamento che ha riunito sportivi, atleti, famiglie, nel ricordo di chi, grande tifoso biancorosso, non c’è più, l’indimenticato giornalista Piero Carosso.

A trionfare, dopo un intenso giovedì di partite, sul terreno di gioco, casa dell’AC Cuneo 1905, diviso in due campi, i torinesi dello Spazio Talent Soccer: decisivo il 2-1 nell’ultima gara del pomeriggio contro il Pinerolo. Terzo posto per i padroni di casa che proprio contro i bianconeri erano riusciti a spuntarla ai rigori.

“Una giornata perfetta, molto bella per i ragazzi e per tutti noi: uno sforzo fatto da tutta la società, con una macchina organizzativa composta da tante persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo torneo. – così il Responsabile Tornei dell’AC Cuneo 1905 Olmo Mario Morano – . Insieme a noi un migliaio, fra genitori, ragazzi, tecnici: ringraziamo la Juventus e le Academy con cui collaboriamo nel corso di tutta stagione, ma anche il Legino (dalla Liguria) e il Brianza, che hanno permesso di rendere questo un torneo nazionale”.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

GIRONE A

AC Cuneo 1905 Olmo, Saviglianese, Fossano, Cheraschese

GIRONE B

Juventus, Spazio Talent Soccer, Acqui, Legino

GIRONE C

Biellese, Brianza, Pinerolo, Chisola

RISULTATI MATTINO

AC Cuneo 1905 Olmo-Saviglianese 3-0

Fossano-Cheraschese 0-0

Cuneo 1905 Olmo-Cheraschese 3-0

Saviglianese – Fossano 2-1

Juventus-Spazio Talent Soccer 0-1

Acqui Legino 0-3

Biellese – Brianza 2-1

Pinerolo-Chisola 1-0

AC Cuneo 1905 Olmo – Fossano 0-1

Saviglianese – Cheraschese 1-0

Juventus – Legino 0-1

Spazio Talent Soccer – Acqui 3-0

Juventus – Acqui 1-0

Spazio Talent Soccer – Legino 1-0

Biellese – Chisola 2-0

Brianza – Pinerolo 2-2

Biellese – Pinerolo 0-1

Brianza – Chisola 1-3

RISULTATI POMERIGGIO

Fossano – Juventus 1-4

Cheraschese – Acqui 1-0

Cuneo – Spazio Talent Soccer 4-3 dcr (1-1)

Saviglianese – Legino 5-3 cr (2-2)

Fossano – Chisola 0-1

Cheraschese – Brianza 0-2

Cuneo – Pinerolo 1-2

Saviglianese – Biellese 0-1

Juventus – Chisola 0-1

Acqui – Brianza 1-2

Spazio Talent Soccer – Pinerolo 2-1

Legino – Biellese 3-2 dcr (2-2)

CLASSIFICA FINALE

Spazio Talent Soccer; 2. Pinerolo; 3. AC Cuneo 1905 Olmo; 4. Biellese; 5. Legino; 6. Saviglianese; 7. Chisola; 8. Juventus; 9. Fossano; 10. Brianza; 11. Cheraschese; 12. Acqui.

CAPOCANNONIERE: Roberto Tucci (Spazio Talent Soccer)

MIGLIOR PORTIERE: Andrea Delfini (AC Cuneo 1905 Olmo)

MIGLIOR GIOCATORE: Francesco Chiericato (Pinerolo)

Alle premiazioni hanno partecipato Daniela Carosso (figlia di Piero); i calciatori dell’AC Cuneo 1905 Olmo Giacomo Dalmasso, Edoardo Bernardi e Simone Angeli; il DG dell’AC Cuneo 1905 Olmo Valter Vercellone; l’Assessore allo Sport del Comune di Cuneo Valter Vercellone.

