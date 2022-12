Volley A2/M – Inizia oggi il turno infrasettimanale: Cuneo in capo domani a Grottazzolina

Saranno le sfide HRK Motta di Livenza – Tinet Prata di Pordenone e BCC Castellana Grotte – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ad aprire l’undicesima giornata della Serie A2 maschile di pallavolo, che si disputa a cavallo tra 7 e 8 dicembre. La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo scenderà in campo, domani, giovedì, nelle Marche, ospite della Videx Yuasa Grottazzolina.

Le due formazioni condividono al momento la quarta posizione in classifica, con 17 punti. I marchigiani possono essere etichettati come la più grande sorpresa della stagione. Pur senza grandi nomi a roster si stanno facendo valere guidati soprattutto dalla qualità dell’opposto danese Rasmus Breuning Nielsen, già con Grottazzolina nella scorsa stagione, che sta viaggiando all’incredibile media di 24,8 punti a partita ed è il miglior marcatore della A2.

Il refrain per Cuneo può essere sempre lo stesso: la formazione di coach Giaccardi è stata tanto incisiva in casa (6 vittorie in 6 partite) quanto in difficoltà in trasferta (4 sconfitte in 4 gare). Tanto del successo dei biancoblu passa nel replicare anche lontano dal palazzetto di San Rocco Castagnaretta quanto di buono fatto al suo interno. La squadra è in crescita nelle ultime uscite e si presenterà certamente carica dopo l’ultimo successo casalingo contro Castellana Grotte.

Tra le altre sfide di giornata spicca la già citata BCC Castellana Grotte – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che vede affrontarsi due delle migliori formazioni del campionato. Chi può approfittare di questi scontri diretti di alta classifica è la capolista Agnelli Tipiesse Bergamo, impegnata sul campo della Consoli McDonald’s Brescia. Anche la Kemas Lamipel Santa Croce può ottenere punti importantissimi sul campo della Cave Del Sole Lagonegro.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 11

HRK Motta di Livenza – Tinet Prata di Pordenone (mercoledì)

BCC Castellana Grotte – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (mercoledì)

Consar RCM Ravenna – Conad Reggio Emilia (giovedì)

Consoli McDonald’s Brescia – Agnelli Tipiesse Bergamo (giovedì)

Videx Yuasa Grottazzolina – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo (giovedì)

Pool Libertas Cantù – Delta Group Porto Viro (giovedì)

Cave Del Sole Lagonegro – Kemas Lamipel Santa Croce (giovedì)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA