Volley A2/M – Cuneo sempre super in casa, cade anche Castellana Grotte! Vibo Valentia non è più in testa

Continua il grande equilibrio nella Serie A2 maschile di pallavolo: dopo 10 giornate le prime 11 squadre sono racchiuse in soli 6 punti, per di più in vista del rush finale del girone d’andata che stabilirà anche la griglia della Coppa Italia. Impegnata strenuamente in questa lotta c’è anche la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo.

La formazione di coach Giaccardi disputa l’ennesima prova solidissima della stagione in casa, abbattendo la BCC Castellana Grotte per 3-0. I cuneesi superano anche in classifica i pugliesi (che pure hanno una gara in meno) e si issano al quarto posto in classifica. Come detto la lotta è serrata è già in questa settimana, complice anche il turno infrasettimanale di mercoledì/giovedì potrebbero esserci ulteriori scossoni.

La partita di sabato sera ha viso una Cuneo capace di limitare quasi del tutto gli errori, in particolare nei primi due parziali, e grazie a questo costruirsi dei vantaggi di sicurezza nelle parti centrali dei set, per poi concluderli in sicurezza. Per i biancoblu ennesima ottima prova stagionale di Codarin (8/11 in attacco e tre muri), spalleggiato ottimamente da un ritrovato Santangelo (12 punti) e dall’ottimo capitan Botto (14 punti e top scorer della serata).

Come accennato in precedenza, la settimana prevede tre partite, approfittando anche della festività dell’8 dicembre. Cuneo sarà in campo giovedì alle 18.00 in casa della Videx Yuasa Grottazzolina, con cui condivide la quarta piazza in classifica. La formazione marchigiana (provincia di Fermo) è certamente una delle sorprese più brillanti della stagione e lo scontro si preannuncia incerto.

Nelle altre partite della giornata spicca la vittoria della Agnelli Tipiesse Bergamo sulla Cave Del Sole Lagonegro, con i primi che tornano in vetta solitari, in attesa dei recuperi. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, infatti, ha dovuto faticare cinque set per piegare la Consar RCM Ravenna. Al terzo posto si conferma la Kemas Lamipel Santa Croce con il 3-0 ai danni della HRK Motta di Livenza.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 10

Agnelli Tipiesse Bergamo – Cave Del Sole Lagonegro 3-1 (25-22, 25-21, 25-27, 33-31)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – BCC Castellana Grotte 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar RCM Ravenna 3-2 (23-25, 25-23, 22-25, 25-19, 15-9)

Tinet Prata di Pordenone – Consoli McDonald’s Brescia 3-1 (25-22, 29-31, 25-21, 25-20)

Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù 3-2 (25-20, 25-18, 24-26, 20-25, 15-13)

Kemas Lamipel Santa Croce – HRK Motta di Livenza 3-0 (25-21, 25-20, 25-16)

Delta Group Porto Viro – Videx Yuasa Grottazzolina 0-3 (21-25, 21-25, 21-25)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 20 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia* 19 Kemas Lamipel Santa Croce 18 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 17 Videx Yuasa Grottazzolina 17 BCC Castellana Grotte* 16 Pool Libertas Cantù 15 Conad Reggio Emilia* 14 Consar RCM Ravenna 14 Tinet Prata di Pordenone 14 Delta Group Porto Viro* 14 Consoli McDonald’s Brescia 12 Cave del Sole Lagonegro 9 HRK Motta di Livenza 5 * una partita in meno

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 11

HRK Motta di Livenza – Tinet Prata di Pordenone (mercoledì)

BCC Castellana Grotte – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (mercoledì)

Consar RCM Ravenna – Conad Reggio Emilia (giovedì)

Consoli McDonald’s Brescia – Agnelli Tipiesse Bergamo (giovedì)

Videx Yuasa Grottazzolina – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo (giovedì)

Pool Libertas Cantù – Delta Group Porto Viro (giovedì)

Cave Del Sole Lagonegro – Kemas Lamipel Santa Croce (giovedì)