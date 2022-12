Oggi a Borgo San Dalmazzo si presentano le squadre FISI-AOC di Sci Nordico e Biathlon

Tempo di presentazioni ufficiali per le squadre del Comitato FISI Alpi Occidentali. Il primo appuntamento, quello con le formazioni dello sci nordico e del biathlon è per lunedì 5 dicembre alle 17 nell’auditorium del Palazzo Bertello di via Vittorio Veneto 19 a Borgo San Dalmazzo, nell’ambito della Fiera Fredda.

Saranno presenti il Presidente del Comitato FISI Alpi Occidentali, Pietro Blengini, Davide Castoldi e Gianluca Barale, rispettivamente responsabile dello sci nordico e del biathlon, gli allenatori dello sci nordico Andrea Gola, Matteo

Giordan e Francesco Ottino, i tecnici del biathlon Alessandro Fiandino, Gaudenzio Canavese, Amilcare Daziano e Amos Pepino. Della squadra FISI-AOC di sci nordico fanno parte Lorenzo Castoldi, Edoardo Forneris, Samuele Giraudo, Alberto Rigaudo, Gabriele Rigaudo, Aurora Giraudo, Beatrice Laurent e Irene Negrin. Gli atleti selezionati per la squadra di biathlon sono Nicolò Aime, Mattia Bottasso, Riccardo Fenoglio, Tommaso Peano, Francesca Brocchiero, Matilde Giordano, Fabiola Miraglio Mellano, Carola Quaranta e Matilde Salvagno.

La presentazione delle squadre di sci alpino, snowboard alpino e freestyle e freeski è in programma venerdì 9 dicembre alle 14 nel piazzale Fraiteve a Sestriere, nell’ambito del programma di eventi che scandiranno la vigilia del Gigante e dello Slalom della Coppa del Mondo femminile in programma sabato 10 e domenica 11 sulla pista olimpica Giovanni Alberto Agnelli. Oltre al Presidente Blengini saranno presenti il Consigliere referente Corrado Gamba, il

responsabile dello sci alpino Maurizio Poncet, i responsabili dello snowboard alpino e freestyle Paolo Vaschetto e Gianluca Arnaud, gli allenatori dello sci alpino Alberto Platinetti, Matteo Ponato e Alessandro Roberto, i tecnici dello snowboard Danilo Carpaneto e Maria Paola Fagiano.

Per lo sci alpino fanno parte della squadra del Comitato AOC Leonardo Clivio, Tomas Deambrogio, Pietro Mazzoleni, Nicolò Nosenzo, Tommaso Ragazzon, Edoardo Simonelli, Pietro Tranchina, Leonardo Rigamonti, Francesco Magliano, Matteo Vottero, Maria Sole Antonini, Alessandra Banchi, Margherita Cecere, Ludovica Madiotto, Maria Toja, Matilde Casse, Sofia Mattio ed Alice Paltrinieri.

La selezione dello snowboard alpino e freestyle comprende Andrea Giacomiello, Chiara Bosia, Filippo Annestay, Tommaso Lupi, Luca Mengozzi, Malam Orrù, Mattia Rossetto, Federico Tournoud, Stella Accati, Rachele Bossa, Carlotta Fontana, Riccardo Basso, Carolina Vitale Cesa, Vittoria Iorii, Camilla Trusciello

La squadra di sci alpinismo sarà presentata sabato 10 dicembre alle 16,30 allo Store Montura di via Medail 51 a Bardonecchia. Oltre al Presidente Blengini sarà presente il responsabile della disciplina Damiano Lenzi, coadiuvato da Germano Bernardi. Gli atleti della squadra regionale AOC per la stagione 2022-2023 sono Francesco Armando, Emanuele Balmas, Thomas Bernardi, Matteo Galvagno, Emanuele Margaria, Matteo Muro, Alice Margaria e Filippo Bernardi.

