Volley A2/F – Sardegna amara per la LPM Bam Mondovì: Olbia rimonta e si impone 3-2

Non riesce alla LPM Bam Mondovì la quarta vittoria di fila in campionato. La formazione di coach Solforati, di scena sul campo della Volley Hermaea Olbia esprime una ottima pallavolo, ma spreca tre match point nel quarto set per poi cedere 15-10 al tiebreak. Tra le note positive della serata c’è certamente il ritorno in campo di Alessia Populini, infortunatasi 8 mesi fa proprio su questo campo ed entrata in alcuni scampoli di partita.

Dopo un avvio un po’ a singhiozzo, le pumine corrono veloce e mettono in cantiere il primo set. Più combattuta la frazione successiva, soprattutto nel finale, con Olbia che pareggia. Terzo parziale di netto stampo rossoblu (13-25). Arriva la reazione delle padrone di casa, che si impone ai vantaggi e allunga la gara al tie break. E’ Olbia ad aggiudicarsi infine il match.

Si interrompe sul campo di Olbia il filotto di vittorie per l’LPM BAM Mondovì, che torna dalla Sardegna con un punto comunque importante.

Il match inizia con le padrone di casa in vantaggio (8-6), che costringono le pumine ad inseguire (13-11). L’Lpm Bam Mondovì reagisce e mette la freccia (17-22). Ingresso in campo di Alessia Populini: un graditissimo rientro per l’atleta che proprio ad Olbia riportò un brutto infortunio. Le monregalesi chiudono il parziale a proprio favore (19-25).

Nel set successivo le formazioni giocano punto a punto (18-18). Olbia allunga e stacca (22-19). Le pumine non ci stanno e portano il set in equilibrio (23 pari). Finale incandescente: 24 pari, 25 pari. E’ Olbia a strappare la vittoria ai vantaggi (27-25).

La terza frazione di gioco inizia con il piede giusto per le pumine (5-10), che allungano le distanze (11-20). L’LPM BAM Mondovì viaggia veloce e raddoppia (13-25).

Nella metà campo sarda torna una maggiore concentrazione (9-5). Le pumine rispondono, trovando il 10 pari. La prova corale delle rossoblu permette di mantenere la parità (17-17), dopo un break delle padrone di casa. L’LPM BAM Mondovì si porta a +2 (17-19) e cerca di scappare (18-21). Olbia ci crede di più e riapre la partita (26-24).

Equilibrio perfetto anche nel tiebreak (7-7). Al cambio campo sono le pumine ad essere avanti di una lunghezza (7-8). La maratona si fa sempre più intensa (10-10), con le squadre che si rincorrono. Olbia trova la fuga e conquista il match (15-10).

Il prossimo impegno per la LPM Bam Mondovì è previsto per sabato 10 dicembre alle ore 17.30 in casa di Cremona delle ex Pasquino e Ferrarini.