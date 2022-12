Volley A3/M: riecco Savigliano! San Giustino superato in tre set

Il Monge-Gerbaudo Savigliano non sbaglia e trova il primo successo per 3-0, superando nella decima giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca l’ErmGroup San Giustino.

Una vittoria importante per i biancoblu, arrivata però al termine di tre set tutt’altro che agevoli come raccontano i parziali.

La cronaca del match

L’incontro si apre con l’abbraccio simbolico di Savigliano e della sua gente a San Giustino, con il lutto al braccio per la tragica scomparsa dei giovani sangiustinesi Natascha, Luana, Nico e Gabriele, vittime di un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato.

I sestetti iniziali

Coach Simeon conferma il sestetto visto a Pineto: diagonale Filippi-Spagnol, Nasari e Galaverna di banda, Rainero e Dutto centrali. Libero alternato Rabbia-Gallo. San Giustino risponde con una novità: nel ruolo di opposto c’è Cipriani, con Sitti in palleggio. Bande Cappelletti e Skoudis, centrali Quarta e Stoppelli. Libero Marra.

Primo set

Savigliano parte in modo perfetto, complice anche qualche errore di troppo degli umbri: tre attaccati che terminano out di San Giustino, un lob vincente di Spagnol e un ace di Filippi producono il 5-0 iniziale, che costringe subito gli ospiti a fermare il gioco. San Giustino ritorna meglio in campo, si sblocca e accorcia fino al -2 sull’8-6, ma un muro di Dutto riporta il punteggio sul 9-6. Sempre con il muro Savigliano allunga: prima con Filippi (11-7), poi con Spagnol (14-9). Un ace di Spagnol con un gran lungo linea e un muro di Nasari su Cipriani regalano il massimo vantaggio al Monge-Gerbaudo: +6 sul 20-14. Time-out San Giustino. Al rientro un altro ace di Spagnol aggiorna il margine (21-14), ma San Giustino approfitta di un momento di appannamento dei padroni di casa per rientrare fino al 21-17. Time-out precauzionale di Simeon. Savigliano torna bene e un primo tempo vincente di Dutto regala sei palle-set sul 24-18. I padroni di casa, però, vanno in tilt all’improvviso: San Giustino sfrutta l’ottima serie in battuta di Cappelletti e riesce a impattare clamorosamente sul 24-24, nonostante il time-out saviglianese sul 24-22. Spagnol regala un punto ai suoi ma Cipriani impatta ancora, prima che un errore in battuta gli ospiti e un ace di Galaverna chiudano i conti: 27-25.

Secondo set

San Giustino parte meglio nel secondo e con una buona serie in battuta di Cipriani si porta sul 2-6. Simeon cambia Rainero con Mellano al centro e poi chiama time-out. San Giustino resta sempre davanti e con il ritorno di Cappelletti al servizio trova l’ace del +5 (6-11). Gli ospiti allungano ancora con Skoudis in battuta (10-16) e coach Simeon prova a giocarsi anche la carta Trinchero per Filippi in regia, così da scombinare le carte umbre. La scelta funziona: Savigliano inanella tre punti consecutivi e Bartolini è costretto a fermare il gioco sul 13-16. Due punti consecutivi di Spagnol consentono a Savigliano di rifarsi sotto: 17-19. Cipriani mette a terra il 17-20 e Bartolini inserisce Daniel per Stoppelli in battuta, ma Galaverna gioca bene col muro e mantiene i suoi in scia. San Giustino esce bene da un lungo scambio, con Skoudis che gioca con il muro per il 19-22. Simeon ferma il gioco per la seconda volta. Una grande diagonale di Cappelletti dopo un lungo scambio regala quattro set-point agli umbri. Torna anche Filippi in palleggio e Savigliano annulla le prime tre palle-set ospiti con Spagnol in battuta. Bartolini ferma il gioco sul 23-24. Al rientro Spagnol è devastante: due ace consecutivi e Savigliano passa avanti sul 25-24, prima che Cappelletti metta a terra un pallone pesantissimo. La decide Filippi: girata a sorpresa e muro a uno su Cappelletti per il definitivo 28-26.

Terzo set

Bartolini opta per la carta Antonaci al centro al posto di Quarta. L’inizio è in grande equilibrio, con Savigliano che dà una prima sterzata con l’ace dell’11-10 di Filippi, ma si gioca davvero punto a punto. Tocca ancora a Spagnol segnare il +3 del 16-13 con un grande ace, che costringe Bartolini a fermare il gioco. La scelta paga, perché San Giustino impatta sul 16-16 con l’ottima serie di Quarta, subentrato a Stoppelli, ma Savigliano approfitta subito dell’imprecisione degli umbri in attacco per portarsi sul 19-16. I padroni di casa trovano il massimo vantaggio del parziale, +4, con due punti consecutivi di Filippi (21-17). Un muro di Mellano e un attacco di Galaverna portano Savigliano sul +5 (23-18). Time-out San Giustino, che poi inserisce Daniel in battuta, ma proprio il numero 4 sbaglia regalando cinque match-point a Savigliano. Ne basta uno: Mellano mura alla perfezione e chiude i conti sul 25-19.

Le dichiarazioni. A fine gara Marco Spagnol è premiato come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte. Coach Lorenzo Simeon guarda soprattutto alla prestazione dei suoi: “Il risultato è bello e importante, ma la partita non è stata bella. Abbiam commesso troppi errori, dimostrando che quando giochiamo contro una squadra che ci segue in classifica, non riusciamo a dare il nostro massimo. Ci prendiamo la vittoria piena e ora ci concentriamo sul rush che ci attende nei prossimi sette giorni”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-ErmGroup San Giustino 3-0

Parziali: 27-25, 28-26, 25-19.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 9, Spagnol 21, Galaverna 7, Nasari 10, Dutto 4, Rainero 1, Rabbia (L), Gallo (L2); Trinchero, Mellano 3; N.E. Calcagno, Bergesio. All. Simeon.

ErmGroup San Giustino: Sitti 1, Cipriani 13, Skoudis 8, Cappelletti 15, Quarta 9, Stoppelli 2, Marra (L), Cioffi (L2); Daniel, Antonaci 3; N.E. Hristoskov, Cioffi, Karimi, Procelli, Sorrenti. All. Bartolini.

Durata set: 27’, 32’, 25’

c.s.